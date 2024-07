Martin Alt dnes 18:42

/FOTO/ O posledním červencovém víkendu se ulice České Třebové a jejího okolí zaplnily téměř stovkou velorexů. Rodné město bratří Stránských si tak připomnělo významné výročí - 110 let od narození Františka Stránského, 100 let od narození Mojmíra Stránského a 70 let od tragické smrti Františka Stránského.