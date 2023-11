Akci Strom splněných přání má v okrese na starosti orlická pobočka Českého červeného kříže. Na deseti místech v sedmi městech bude od 27. listopadu do 13. prosince čekat vánoční stromeček, který místo tradičních vánočních ozdob obsahuje přání dětí z dětských domovů a klientů sociálních zařízení.

Strom splněných přání | Foto: Český červený kříž

Jak to funguje? Na stromku si vyberete přání. Zakoupený dárek následně označíte jménem a místem pobytu klienta. Dárek můžete odevzdat zpět u Stromu splněných přání nebo na Oblastním spolku Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí.

Informace o předání dárků naleznete na webu Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí nebo na místech, kde stál Strom splněných přání.

Kde takové stromy najít, vysvětlil Martin Hodoval, ředitel ústeckého Českého červeného kříže, který akci v okrese pořádá. „Některá přání jsou rozmístěna po městech na standardních místech, která platí už léta,” informoval.

Strom splněných přáníZdroj: Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí

V Ústí nad Orlicí najdete Strom splněných přání v Informačním centru, v Zákaznickém centru společnosti Tepvos, v nákupním centru Nová Louže a v krytém plaveckém bazénu. Dále jsou stromy umístěny v České Třebové, Žamberku, Lanškrouně, Chocni, Jablonném nad Orlicí a Dolní Dobrouči.

Červený kříž garantuje, že i kdyby nějaké přání na stromečku zbylo, splněna budou všechna. „Nebývá problém s tím, že by některé nikdo nechtěl splnit, ale spíše to, že je specifické a dárci mají problém dárek sehnat,“ podotkl Hodoval.

Na internetu můžete pověsit dárek také do už zmíněného projektu Strom splněných přání, a to do 13. prosince. „Děti a lidé z dalších zařízení si pak své dárky rozbalí přímo 24. prosince,” řekl Hodoval.

Vánoční poutákZdroj: Redakce

Své vánoční příspěvky nám posílejte na mail vanoce@denik.cz. Nezapomeňte uvést celé své jméno a město či okres, v němž žijete. Děkujeme!

Mohlo by vás zajímat: Ústí konečně bude mít vlajku. Jako jedno z posledních měst Česka. Podívejte se

Zdroj: Město Ústí nad Orlicí