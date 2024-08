Akce se uskutečnila na hřišti Základní školy Jiráskova a kromě dětí a zaměstnanců klubu se sportovního klání zúčastnili i Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor, a František Jiraský, starosta Vysokého Mýta.

„Podobné akce vždycky velmi rád podpořím,“ uvedl Pavel Šotola a dodal: „Kluci byli výborní a při hodu na koš jim to opravdu šlo, na rozdíl ode mě. Takže na příště musím víc trénovat.“

Cílová skupina EMKA je ve věku od 6 do 26 let, ale sportovní odpoledne bývá pro všechny věkové kategorie. Je to akce pro širokou veřejnost, kam může přijít úplně každý.

„Během prázdnin pořádáme dvě sportovní odpoledne, jedno v červenci, druhé v srpnu. Odpoledne nemá řízený program, máme s sebou balóny, švihadla, křídy, věci na písek, takže si to tady užijí jak ti nejmenší, tak starší, pro které je určen fotbal nebo basket,“ přiblížila program koordinátorka klubu Barbora Šafránková a dodala: „Sportovní odpoledne je pořádáno v rámci akce Sportem proti pasivitě, letošní ročník je už třináctý.“

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež EMKO, jedna z registrovaných sociálních služeb poskytovaných společností SKP-CENTRUM, o. p. s., je zařazeno v síti služeb Pardubického kraje, prostředky na provoz získává v rámci dotačních programů Pardubického kraje a města Vysoké Mýto.

„Na provoz nízkoprahového klubu byla pro letošní rok přidělena účelová dotace ve výši 2,8 milionu korun a z rozpočtu Pardubického kraje bylo poskytnuto necelých 200 tisíc korun formou programové dotace,“ uvedl Pavel Šotola.

Organizace SKP-CENTRUM, o. p. s. již od roku 1992 provozuje efektivní a provázaný systém sociálních služeb pro seniory, zdravotně postižené, lidi v krizi a bez přístřeší, oběti domácího násilí, děti a mladé dospělé bez fungujícího rodinného zázemí, příslušníky minorit. EMKO konkrétně nabízí dětem a mládeži z Vysokého Mýta a okolí pomoc, radu a podporu při zvládání složité životní situace.

„Kromě všech aktivit, které pro děti v rámci klubu připravujeme, se je také snažíme co možná nejvíce zapojovat do dění v klubu, tvorby programu, přípravy aktivit nebo třeba plánování výletu. Děti si tak samy vyzkouší, co vše je potřeba, aby mohl být výlet realizován, zamyslí se, jak se do místa dopraví, kolik to bude stát. Zábavnou formou tak dochází ke zplnomocňování dětí,“ řekl Jiří Pitaš, ředitel SKP-CENTRUM.

Zeditovaná tisková zpráva Pardubického kraje.