Unikátní housle po virtuosovi Josefu Sukovi budou novou cenou pro laureáta Kocianovy houslové soutěže. Ten je bude mít vždy rok a pak je předá dalšímu vítězi.

Laureát Kocianovy houslové soutěže získá na rok unikátní housle po Josefu Sukovi. | Foto: Město Ústí nad Orlicí

Mezi podporovatele Kocianovy houslové soutěže pro talentovanou mládež do 16 let v Ústí nad Orlicí se zařadil i Český královský institut. Stalo se tak na základě aktivit houslového virtuosa, předsedy poroty a patrona soutěže Pavla Šporcla.

Český královský institut zakoupil do svých sbírek mistrovské housle z dílny Jana Špidlena, které vlastnil a na které hrál houslista Josef Suk, vnuk hudebního skladatele Josefa Suka a pravnuk Antonína Dvořáka. Český královský institut tento jedinečný hudební nástroj zapůjčí na jeden rok novému laureátovi Kocianovy houslové soutěže.

Pavel Šporcl je známý tím, že hraje na modré housle. Jsou to také „špidlenky“, které mu v roce 2004 sestavil mistr houslař Jan Špidlen.

„Z nového partnera Kocianovy houslové soutěže mám obrovskou radost. Taková cena, jako jsou mistrovské housle, ještě zvýší prestiž této světoznámé soutěže. Moje modré housle jsou jedinečný, skvěle znějící nástroj, na který hraji s velkým potěšením. Doufám, že stejnou radost budou přinášet laureátům soutěže i tyto housle. Jsou to nejen první mistrovské housle Jana Špidlena s pořadovým číslem 001, ale také nástroj, na který několik let hrál náš houslový velikán Josef Suk. Jsou to housle s nádherným příběhem, jakési ´exSuk´ špidlenky,“ konstatoval houslista Pavel Šporcl.

Ústí nad Orlicí dlouhodobě podporuje umělecké soutěže mladých talentů a hlásí se k odkazu Jaroslava Kociana. "Na letošní ročník se přihlásilo 59 soutěžících z celého světa, a to včetně Japonska a USA,“ uvedl starosta Petr Hájek. Letošní 66. ročník Kocianovy houslové soutěže se uskuteční od 1. do 4. května.

Navázaná spolupráce těší i Český královský institut, v jehož čele stojí ředitel a předseda správní rady Zdeněk Prázdný. „Historie soutěže, jména dosavadních laureátů, jejich následné umělecké uplatnění, a v neposlední řadě osobnost Pavla Šporcla, jsou nezpochybnitelné atributy, které rozhodly o naší podpoře," vysvětlil Zdeněk Prázdný.

Poprvé budou housle z dílny Jana Špidlena s opusovým číslem 001 zapůjčeny letošnímu laureátovi 66. ročníku Kocianovy houslové soutěže, a to na závěrečném koncertu vítězů 4. května v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí.

