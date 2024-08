„Majitelé si myslí, že pejskovi uleví. Většinou přijdou a řeknou: vezměte ho hodně nakrátko, ať mu není teplo. Je to chyba. Vysvětluju to během léta stokrát. Pejsek má srst, která ho v zimě chrání před zimou a v létě před sluníčkem. Psi potřebují určitou délku srsti, aby jim slunce nepálilo přímo na kůži. Potom totiž hrozí rychlejší přehřátí,“ vysvětlila Petrová.

Teploty venku šplhají nyní přes třicet stupňů Celsia ve stínu a do vysokomýtského salonu přicházejí chovatelé psů často s jednou prosbou. Ostříhat nakrátko. U psů ale neplatí, že ostříhání srsti uleví. Právě naopak.

Odmalička měla ráda zvířata, ale nejvíce vždycky milovala psy. O svém budoucím povolání tak měla jasno. „Maminka říkala, že jakmile jsem se naučila chodit, spolehlivě jsem nabrala směr k nejbližšímu psovi. Odmala mě to táhlo ke zvířatům a ke psům nejvíc, jsou to skvělí parťáci, láska bez podmínek,“ řekla Petrová.

Hned vedle veterinární ordinace ve Vysokém Mýtě najdou chovatelé psí salon. Lenka Petrová tady dvanáct let pečuje o psy, aby neměli přerostlou srst nebo zanedbané drápy.

Psi totiž nemají nastavenou termoregulaci těla jako člověk, který se zpotí a tím se kůže ochladí. „Pes se chladí zrychleným dýcháním. Potní žlázy má pouze na tlapkách, takže se ochladí odspodu,“ doplnila majitelka salonu. I tak je ale pro psy letní sestřih potřeba, ale vše má svoje pravidla. „U plemen, která mají srst s podsadou, je důležité správně vyčesávat. Právě podsada totiž tvoří izolační vrstvu,“ dodala Petrová. Má sice krásnou práci, ale i ona má někdy slzy v očích. „Občas lidé přivedou psa v takovém stavu, že se mi chce až brečet. Jak někdo může miláčka nechat zanedbaného s dredy, přerostlými drápy, to nechápu,“ podotkla. Přitom podle ní stačí, když lidé svého psa každý týden pročešou.

O tom, že psi jsou celoživotní láska Lenky Petrové, není pochyb. Aktuálně chová patnáct pejsků. Měla dogu i jiná plemena, ale dnes má jen belgické a bruselské grifonky a jejich hladkosrstou variantu brabantík. „Plemeno není moc rozšířené. Grifonek vznikl křížením pinčů, kavalírů, mopsů.

Jde o belgické plemeno, které původně sloužilo na chytání krys ve stájích, ale později se přesunuli tito psi do domů a jsou to skvělí společníci,“ přiblížila grifonky Petrová.

Její fenky jí oddaně koukají do očí, poslouchají, co říká. „Jsou to lásky,“ podotkla chovatelka. V její chovatelské stanici se narodilo i několik šampionů. Má za sebou úspěšné výstavy jak v České republice, tak i v zahraničí. „Musím neskromně říci, že moji psi jsou hezcí, kvalitní, typičtí představitelé plemene a docela i výstavy vyhráváme. Za největší úspěch považuji z roku 2021 juniorského evropského vítěze v Budapešti,“ dodala Petrová. Několik psů z její stanice žije v zahraničí, sama má ve svém chovu i grifonky z Ukrajiny.