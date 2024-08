Maminky v Ústí nad Orlicí mohou nově rodit do vody.

Porodnice v nemocnici v Ústí nad Orlicí nabízí jako jediná v Pardubickém kraji porody do vody. Maminka může své dítě přivést na svět ve speciálním bazénku. Lékaři orlickoústecké porodnice vyslyšeli přání mnoha žen, které po této alternativě volaly.

Orlickoústecká porodnice nabízí novou alternativu, jak mohou ženy přivést své miminko na svět, a to porodem do vody. Jeden z porodních sálů je sice už roky vybaven vanou, k porodu do vody však slouží teprve speciální porodní bazének, který zabezpečí hygienický standard. Bazének byl navržený přímo pro porod v nemocnicích, je stabilní, pevný a lze ho pomocí přídavného kompresoru nafouknout během pár minut. Jeho velikost poskytuje dostatečný prostor pro pohyb maminky a její volbu optimální polohy k porodu.

„Ženy mohou v naší porodnici využít různé úlevové techniky, mohou rodit v polohách, jaké si zvolí. Snažíme se, aby byl jejich porod co nejpřirozenější a končil s minimálním poraněním nebo úplně bez něj. Dlouhodobě nasloucháme přáním rodiček a porod do vody bylo jedním z nich,“ vysvětlil primář orlickoústecké porodnice Aleš Jurčík.

Hygienické opakované použití bazénku zajišťuje vkládací jednorázová folie, kterou si maminka musí před využitím bazénu zakoupit. „Do celé vnitřní plochy bazénku se vloží speciální tenká plastová folie a až po jejím umístění se napustí voda. Vodu i rodičku tak po celou dobu porodu od bazénku odděluje tato membrána. Po porodu se nejdříve čerpadlem odčerpá znečištěná voda, následně vyjmeme folii, která se zlikviduje, a bazének zůstává čistý pro další použití,“ přiblížila postup vedoucí sestra porodnice Veronika Hainišová.

Porod do vody není pro každého, ale ženám podle odborníků přináší řadu výhod. Teplá voda, efekt nadnášení i tlumená světla v místnosti přispívají k relaxaci a snižují stres. Tím dochází k přirozenému tlumení bolesti a rychlejšímu otevírání porodních cest.

„Měl jsem příležitost se s porody do vody setkat už před lety. Nejdříve ve Vysokomýtské porodnici, poté ve Znojmě, které sloužilo jako referenční pracoviště pro celou Českou republiku. Přestože řada porodnic je k této praxi spíše skeptická, z dostupných studií i mých osobních zkušeností vyplývá, že takový porod je spojený s menším rizikem komplikací. Na druhou stranu má porod do vody svá omezení a podmínky,“ doplnil primář Jurčík. Jednou z podmínek je fyziologický porodnický nález při přijetí rodičky do porodnice nebo aplikace očistného klyzmatu.

Plod je po celou dobu porodu sledovaný ve stanovených intervalech pomocí kardiotokografu, jehož sondy se ponoří přímo pod vodní hladinu, takže rodička nemusí vylézat z vody ven. Při závěrečné fázi je u porodu přítomen nejen porodník, ale také dětský lékař. Porodní asistentka zachytí dítě ve vodě a přiloží ho na břicho matky, kde zůstává až do dotepání pupečníku. Po vystoupení z bazénku se maminka přesune na porodní lůžko, na kterém proběhne porod placenty, ošetření eventuálního poranění hráze a bonding novorozence.

Před pár týdny porodnice v Ústí nad Orlicí otevřela tři nové nadstandardní pokoje, kde mohou být tatínci po celou dobu s maminkou a novorozeným dítětem. Pokoje jsou vybavené lednicí, mikrovlnnou troubou, televizí nebo rychlovarnou konvicí a mají také vlastní sociální zařízení. V porodnici v orlickoústecké porodnici přijde na svět ročně okolo tisícovky miminek.