V současné době se zástupci Pardubického kraje, Správy a údržby silnic Pardubického kraje a města Lanškroun shodli na tom, kudy by plánovaná propojka měla vést.

„Jsme na počátku plánování stavby této nové silnice. Lanškroun trpí provozem aut a zvýšenou hlukovou zátěží. Upustili jsme od původního záměru přeložit tuto silnici uvnitř města a rozhodli jsme se vybudovat přeložku před vjezdem do města už s vizí napojeni na budoucí obchvat plánovaný Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD)“ uvedl náměstek hejtmana zodpovědný za oblast dopravy Michal Kortyš.

Silnice II/311 není konstruovaná na takový objem dopravy, který po ní nyní jezdí. Ani křižovatka, kterou je napojena na komunikaci I/43 není pro řidiče a chodce zrovna přívětivá.

„Plánovaná propojka by městu Lanškroun velice pomohla. Lidé jedoucí od Čenkovic by vůbec nemuseli sjíždět do města, ale mohli by plynule pokračovat ve své cestě. Ulice Králická (II/311) je silnicí, kde je škola, jsou tam obytné domy. Není vhodná pro takovou zátěž, jakou v současné době má,“ uvedl starosta Lanškrouna Radim Vetchý.

Na schůzce, která se uskutečnila v polovině srpna, se všichni účastníci shodli na tom, že příprava na stavbu nové silnice musí pokračovat. „Rozdali jsme si úkoly tak, aby se mohlo začít ihned projektovat,“ sdělil Kortyš.

Další zklidnění dopravy v Lanškrouně přijde se stavbou obchvatu, který by mělo Ředitelství silnic a dálnic vybudovat do roku 2032. Stávající silnice I/43 je součástí sítě silnic I. třídy, která propojuje východní Čechy se střední Moravou. V současném stavu je silnice I/43 vedena zastavěným územím Rudoltic, Lanškrouna a Albrechtic.

Z hlediska dopravního zatížení je nejhorší situace právě v centru Lanškrouna, který je významným zdrojem a cílem dopravy v oblasti. Navíc se zde se silnicí I/43 střetávají i krajské silnice II. třídy. Vedle nich se do I/43 napojují ještě několik silnic III. tříd a místní komunikace.

Plánovaný obchvat je v celkové délce 6022 metrů. V začátku úseku trasa využívá stopu stávající I/43, od které se potom odklání a vede v dlouhém oblouku kolem města. Naplánované jsou tři protihlukové stěny v celkové délce 980 metrů. Součástí jsou i tři kruhové křižovatky a jedna klasická. Předpokládaná cena je podle ŘSD 970 milionů korun bez DPH (zdroj CK MD). V současné době je schválen záměr projektu se zpracovávají podklady pro stanovisko EIA.

Zeditovaná tisková zpráva Pardubického kraje.