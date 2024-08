Vysoké kolo nemá žádnou přehazovačku a velké kopce tak jezdci zřejmě půjdou po svých s kolem po boku. Všichni však před výpravou trénovali. „Měsíc jsem jezdil denně do práce a o víkendech jsme vyráželi na výlety, abychom něco našlapali a nebyli překvapeni, ale to budeme stejně. Ty kopce tam budou a nebudou snadné. Na Vysočině to bude asi nejhorší úsek,“ potvrzuje Martin Panský, který do Vysokého Mýta dorazil z Českých Budějovic.

„Jak tu hraje pochod Radeckého, tak je to takové vznešené, že nás čeká něco velikého, třeba cesta na severní pól,“ směje se ředitel vysokomýtského muzea Jiří Junek a nadšený jezdec na vysokém kole. Právě on je duší netradičního výletu na kostitřasech do Vídně. „Většina z nás má natrénováno. Snažil jsem se za poslední měsíc ujet asi 300 kilometrů, ale ani to není moc. Dnešní Vysočina bude náročná, je tam dost kopců,“ podotýká Junek.

Na vysokém kole jezdí od letošního března a podle něho to není nic těžkého. Prostě vyskočí do sedla a jede. „Pro mě byla tahle cesta hodně velká výzva a jsem rád, že jsem u toho,“ dodává Panský. To Lukáš Vízek si dal před ranním startem pěknou rozcvičku a do Vysokého Mýta ke kavárně dojel z domova rovnou na kostitřasu. „Z Chocně to mám asi sedm a půl kilometru, nic hrozného. Loni už jsme byli taky ve Vídni, ale té české,“ říká s úsměvem Vízek.

Je evidentní, že na Vysočině bude muset čtrnáct jezdců pořádně šlápnout do pedálů. S tím, že některé kopce půjde pěšky, počítá i Tomáš Formánek z Holic. „Je to moje nejdelší cesta. Trénoval jsem a na jeden zátah jsem dal asi šedesát kilometrů. Na vysokém kole jezdím druhou sezonu a není to nic těžkého, jede se na něm lehce a naprosto mi vyhovuje,“ vysvětluje Formánek.

Ve středu večer dojedou nadšenci do Moravského Krumlova, to budou mít v nohách 150 kilometrů. Ve čtvrtek ráno zamíří směr Vídeň a budou mít před sebou 130 kilometrů. Počítají, že do cíle dorazí okolo osmé hodiny večer. „Musíme vždy dojet do tmy. Naší metou je být v cíli do půl deváté, protože máme exaktně zjištěno, že se stmívá,“ říká Junek.

Výprava má doprovodné vozidlo, které mimo jiné veze potřebné nářadí, kdyby se cestou něco stalo. „Víc jak dvě kola se ale rozbít nemohou, protože se jich do auta víc nevejde. Dokážeme si opravit základní věci, když se povolí třeba nějaký šroub. Pokud nám ale něco praskne, tak to už nesvaříme,“ doplňuje Junek.

Jízdě na vysokém kole neboli kostitřasu se podle Junka v České republice věnuje okolo stovky jezdců. Potkat peloton takových borců je tak něco nevídaného. Celkový věk vysokomýtské výpravy je 779 let, průměrný věk činí 55,6 roků. Ze značek kol je nejvíce zastoupen Měsíček a značka Kotrba.