Orlickoústečtí kriminalisté pracovní skupiny TOXI si připisují další úspěšný zásah do místní drogové scény. V tomto případě v jejich sítích uvízla 30letá žena, která si měla nejméně od léta 2020 opatřovat ve značném rozsahu pervitin a část z něj distribuovat dalším osobám.

Kriminalisté ženu za použití donucovacích prostředků zadrželi v místě přechodného bydliště a po provedení procesních úkonů jí umístili do policejní cely. Zadržená se doznala, že pervitin užívala pro vlastní potřebu několik let i částečně to, že jej prodávala, poskytovala zdarma nebo jiným způsobem jako protislužbu přibližně dvěma desítkám osob. Pervitin měla prodávat především v Letohradě a Žamberku, ale i v Královéhradeckém kraji v okrese Rychnov nad Kněžnou. Rukama jí mělo projít okolo 0,5 kg drogy.

Policisté z Letohradu se se ženou jako spolujedoucí setkali také v dubnu při silniční kontrole, při které zastavili řidiče s pozitivním testem na drogy. Prohlídkou vozidla policisté našli v jejím batohu 3 sáčky s bílo-hnědou krystalickou látkou, několik prázdných plastových uzavíratelných sáčků a váhu.

Kriminalisté ženu obvinili ze zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy a z přečinu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu. Obviněná byla již v minulosti podmíněně odsouzena za obdobnou trestnou činnost a vědomě v ní pokračovala i přesto, že byla ještě ve zkušební době.

Vzhledem k tomu, že by obviněná mohla působit na dosud nevyslechnuté svědky a mohla by opakovat trestnou činnost, kterou si opatřovala finanční prostředky na živobytí, kriminalisté podali státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí do vazby. Soudce návrh akceptoval a obviněná je stíhaná vazebně.

V případě pravomocného odsouzení obviněné hrozí trest odnětí svobody až na 10 let.

Tisková zpráva Policie ČR