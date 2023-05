Muzeum českého karosářství ve Vysokém Mýtě zahajuje v pátek 21. dubna novou výstavu historických vozů. Expozice Dvorana slávy českých karosářů představí šest karosáren z meziválečného období. Návštěvníci v muzeu uvidí opravdové unikáty a zajímavé vozy.

Nová výstava v muzeu ve Vysokém Mýtě představuje karosáře a unikátní historické vozy. Na fotografii je unikátní hasičský automobil Horch 853. | Foto: Regionální muzeum Vysoké Mýto

Kromě Sodomky z Vysokého Mýta budou na výstavě k vidění i práce dalších karosáren a značky aut z Česka i ze zahraničí. „Vystavené automobily pocházejí od českých i zahraničních výrobců. Lidé uvidí vozy značek Tatra, Walter Princ, MG, Fiat a Horch,“ uvedl ředitel vysokomýtského muzea Jiří Junek.

Muzejníci do Vysokého Mýta navezli postupně exponáty. Mezi zajímavé vozy patří kabriolet Walter Princ z roku 1934 zhotovený karosárnou Petera ve Vrchlabí. Až z Brna přijel na podvalu do muzea unikátní hasičský automobil Horch 853, který vznikl ve druhé polovině 40. let rekonstrukcí kabrioletu u firmy Lepil v Rousínově (Slavíkovicích).

„V přední odklopné kapotě se nachází vodní čerpadlo od firmy Hrček & Neugebauer z Brna se sáním a dvěma vývody pro jeho výtlak. Zadní část vozidla slouží pro uložení hasičské výzbroje. Nejpozoruhodnějším prvkem jsou plexisklové tabule umístěné na ocelové konstrukci karoserie,“ popsal vůz Junek. Muzeu auto zapůjčil Sbor dobrovolných hasičů Brno - Komín.

Společně s prudkým nástupem automobilismu po 1. světové válce se výrazně rozvíjel také karosářský obor. Tehdejší konstrukce vozidel umožňovala individuální kreace a tím i možnost odlišovat se od běžné produkce, což byla právě „parketa“ karosářů. Těch v období 20. a 30. let minulého století působilo na našem území více než 300.

„Ve většině případů šlo ovšem o řemeslníky, kteří pracovali v tak zvaných autoopravnách a karosárnách. V těchto dílnách se však zpravidla jen modernizovaly či opravovaly již vyrobené karoserie, například po nehodách. Skutečných firem, které navrhovaly a vyráběly vlastní produkty, bylo na našem území několik desítek,“ informovali muzejníci z Vysokého Mýta.

Největší a nejúspěšnější karosáře představuje nová výstava v Muzeu českého karosářství. Jedná se o karosárny Uhlík Praha, Brožík Plzeň, Petera Vrchlabí, Sodomka Vysoké Mýto, Lepil Slavíkovice a Bohemia Česká Lípa.

Výstava bude ve Vysokém Mátě přístupná až do 31. prosince 2025.