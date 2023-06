/FOTO, VIDEO/ V pátek skončila dva a půl roku trvající modernizace úseku mezi Ústím nad Orlicí a Brandýsem nad Orlicí a Správa železnic tak mohla slavnostně otevřít tento koridor. Úsek, který prošel rekonstrukcí, měří téměř 10 kilometrů.

Dokončená modernizace úseku Ústí n. O. – Brandýs n. O. | Video: Správa železnic

Přímo na místě otevření reprezentoval Pardubický kraj náměstek hejtmana Michal Kortyš. „Cestující ocení jistě i modernizované budovy a zázemí, které je v Brandýse skutečně velice povedené. Jsem rád, že došlo ke zvýšení kvality pro veřejnost a již od zítra bude koridorem dle slov zástupců SŽ jezdit o sto vlaků více než dnes. Takže nám konečně tato dopravní tepna začne zase fungovat. Stavba byla technologicky náročná, všem zapojeným patří velký dík za profesionálně odvedenou práci i za to, že se zvládla zorganizovat náhradní doprava,“ uvedl náměstek.

Kompletní obnova železniční infrastruktury odstranila propady rychlosti, zvýšila bezpečnost dopravy a především její plynulost. Proměnila se také brandýská stanice, moderní nástupiště a podchod nabízí komfortní přístup k vlakům, novou fasádu i okna dostala výpravní budova.

Trať čekala na významnější opravu přes dvacet let. „Dlouho plánovanou modernizaci z poloviny devadesátých let minulého století zhatily povodně v roce 1997, které si pro rychlé obnovení provozu vyžádaly především nezbytné opravy poničených mostů. Na prahu nového tisíciletí se pak prověřovaly různé varianty, které by přinesly hlavně požadovanou rychlost 160 km/h. To ovšem znamenalo vzhledem k terénu v údolí Tiché Orlice pracovat s alternativami nové trati s tunely,“ přiblížil ministr dopravy Martin Kupka.

Vysoké investiční náklady takové stavby vrátily do hry původní možnosti. Nevyhovující stav trati pak urychlil přípravu potřebné revitalizace. Zpracování kompletní dokumentace trvalo rekordně krátký čas, jeden rok, a práce mohly odstartovat na jaře 2021.