Dřeviny, trvalky a cibuloviny. Kruháč v Lanškrouně dostane nový vzhled

/FOTO, VIDEOVIZUALIZACE/ Kruhový objezd v Lanškrouně dostane nový kabát do barev města. Vedení města rozhodlo, že 18 let starý jalovec nahradí dřeviny, trvalky a cibuloviny v červené a žluté barvě. To vše podle návrhu zahradní architektky Hany Hanyšové.

Dřeviny, trvalky a cibuloviny. Kruháč v Lanškrouně dostane nový vzhled | Video: Město Lanškroun