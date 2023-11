Na jednokolce přes celou republiku. Nejrychlejší rekordman je z Orlicka

Přejet celou Českou republiku z nejzápadnějšího do nejvýchodnějšího na jednokolce? To chce kuráž. 17letý Marcel z Dvořiska u Chocně to navíc zvládl za 20 dní a zapsal se tak do České knihy rekordů.

Na jednokolce přes celé Čechy. Nejrychlejší rekordman je z Orlicka | Foto: Marcel Matovič