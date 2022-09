Úterý dopoledne, na placu u Vysokého lesa na Litomyšlsku parkuje asi sedm aut. Jak tady stojí auta, je jasné, že houby rostou. „Kolega v sobotu nasbíral malý košík. Nedalo mi to. Dneska jdu na noční směnu, tak jsem vyrazil taky. Houbový guláš nebo smaženici, to my doma můžeme jíst pořád,“ říká Pavel Kusý. Zamkne auto a s velkým košem vběhne do lesa.