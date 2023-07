/VIDEO, VIZUALIZACE/ Přes Vysoké Mýto denně projedou tisíce aut. Město už roky čeká na stavbu dálnice, ta se konečně přiblížila. Radní tak už řeší, co bude se silnicí I/35, až bude hotová dálnice D35 kolem Vysokého Mýta. Na stole jsou první plány. Bezpečnost chodců zlepší už příští rok nové přechody na Komenského ulici, radní počítají i se zvýšenými křižovatkami a snížením rychlosti.

Zklidnit dopravu, zvýšit bezpečnost a připravit se na situaci, až bude hotová dálnice D35. Vysoké Mýto má před sebou několik úkolů. V současné době po průtahu města jezdí každý den kolony kamionů, osobních aut a hustá doprava je i v okolí centra. Radní chystají studii na zklidnění dopravy v ulicích kolem středu města.

„První ucelený návrh je pro Komenského ulici, která obkružuje centrum města. Nebudeme ji realizovat v příštích letech v plném rozsahu, s některými etapami počkáme, až bude dokončená dálnice D35. Ta by mohla být hotová do čtyř let a pak doprava na průtahu klesne na třetinu,“ uvedl místostarosta Vysokého Mýta Martin Krejza.

Věří, že poté se většina dopravy přesune na dálnici a průtah zase začnou více využívat místní lidé, kteří dnes raději krouží bočními ulicemi mimo pětatřicítku. Odborníci už nyní připravují změny některých křižovatek nebo nové přechody pro chodce. „Na křižovatce u Tejnorů plánujeme zúžení jízdních pruhů ze tří na dva. Osvědčily se nám zvýšené křižovatky, proto uvažujeme o zvýšeném prahu u divadla, kde by vznikla klidnější zóna. V celé Komenského ulici chceme zavést rychlost třicet kilometrů za hodinu. Dnes tam někteří řidiči jezdí klidně sedmdesátkou,“ podotkl Krejza.

V ulici přibydou i dva nové přechody, a to od autobusového nádraží ke gymnáziu a na náměstí. Velkou novinkou bude přímé napojení autobusového nádraží na silnici I/35. „Autobusové nádraží napojíme obousměrně přímo na pětatřicítku, což nyní nikdo nedovolí,“ dodal místostarosta. Zpomalovací pruhy příští rok vzniknou na přechodech ke stavební škole, u autobusového nádraží, od podchodu ke gymnáziu a na přechodu od zvonice. Kompletní úpravy vyjdou město na miliony korun.

Přetížená pětatřicítka půlí Vysoké Mýto, zacelení rány přinese odklon dopravy na dálnici. Jestli bude nadále silnice státní nebo krajská, nikdo zatím neví. Radní ale společně s architekty už plánují změny, které město znovu spojí.

„Je to tříkilometrový průtah městem a to je dneska hororová záležitost projet Vysokým Mýtem. Jakmile se doprava odkloní, bude otázka, co s tím uděláme. Studenti architektury z Prahy vloni udělali první průzkum, věnovali se Mýtu a Litomyšli, z jejich prací vznikla řada návrhů,“ řekl Krejza. Vedoucí ateliéru Roman Brychta udělal se studenty ve městě terénní sociologický výzkum.

„Zaměřili jsme se na vztah místních obyvatel k městským jizvám, na jejich vzpomínky i představy, jak by mělo město vypadat. Co pro ně místa kolem dnešní silnice znamenají, jakým způsobem se jim přizpůsobují a jak prostor kolem nich využívají,“ vysvětlil Roman Brychta, architekt a profesor z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.

Pro Vysoké Mýto vypracovali studenti tři plány. Navrhovali novou podobu prostoru silnice, reorganizaci dopravy nebo využití nových míst pro parky. „Jedná se o vizionářské studie, protože studenti neměli žádná finanční, dopravní ani prostorová omezení. Hledali komplexní řešení území a například výrobní závod firmy Iveco navrhli přestěhovat za město,“ podotkl Krejza.

Co bude se silnicí I/35 po dostavbě dálnice, řeší také v Litomyšli. Silnici po dostavbě dálnice převede zřejmě stát na kraj a bude jen na něm záležet, jak moc nechá do dalšího vývoje mluvit město Litomyšl. Pětatřicítka totiž bude stále potřeba. „Problém je, že ve městě skoro neklesne doprava. Sice hodně aut zmizí na dálnici, ale zase to sem stáhne auta z Poličska a obcí okolo, když tady bude nájezd na dálnici. Takže provoz neklesne na čtvrtinu, půjde to třeba na tři čtvrtiny. Existují výpočty. Navíc musíme pětatřicítku držet jako alternativu, když se stane nehoda na dálnici. Město není s I/35 tak velký hráč,“ podotkl před časem starosta Litomyšle Daniel Brýdl.

Budoucnost silnice I/35 je v Litomyšli na stole už roky. Radní řešili téma s odborníky. Uspořádali i workshop pro studenty architektury, kteří navrhovali různé nápady. „Osobně mi přijde logické ubrat dva pruhy z komunikace, která už bude sloužit de facto jen pro místní účely, a ve vzniklém místě vybudovat parkovací místa pro návštěvníky Litomyšle i lidi, kteří pracují na Smetanově náměstí. Pěšky by to tam bylo sotva pár minut a výrazně by se tak ulevilo parkovacím kapacitám v centru města. Pak by se mohlo případně přistoupit i ke kroku B, tedy regulaci parkování na Smetanově náměstí,“ přiblížil jednu z variant Michal Kortyš, náměstek hejtmana pro oblast dopravy a bývalý starosta Litomyšle.