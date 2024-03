Křižovatek, které by si zasloužily úpravu, je ve Vysokém Mýtě hned několik. A nejde o místa na frekventovaném průtahu na silnici I/35. „Ve spolupráci s odborníky z Fakulty dopravní ČVUT v Praze jsme na místních komunikacích ve městě vybrali pět problematických míst, převážně na křižovatkách. Plánujeme tady zlepšit bezpečnost a plynulost silničního provozu,“ uvedl místostarosta Vysokého Mýta Martin Krejza.

Experti z fakulty udělali ve městě průzkum, monitorovali provoz na křižovatkách, tajně měřili rychlost a sledovali nejen pohyb aut, ale také chodců a cyklistů. Navržená opatření jsou většinou nízkonákladová a na některé úpravy dojde ještě letos.

„Postupně vše uděláme. Začneme tím nejjednodušším, jako je posun značky nebo doplnění vodorovného značení. To se dá udělat velmi rychle a levně. Pak to jsou zásahy, třeba na Větrné nebo v ulici Prokopa Velikého, kde navrhli zúžení křižovatky, zkrácení přechodu. To už je složitější, ale není to o velkých penězích. Na to dojde třeba příští rok,“ vysvětlil Krejza.