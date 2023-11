S prvním prosincovým víkendem se na Dolní Moravě rozjede zimní sezóna, a nejenom pro lyžaře je připravená řada novinek.

Dolní Morava | Foto: Resort Dolní Morava

Jednou z nich je nová rodinná sjezdovka s názvem Vyhlídková s šíří nejméně 25 metrů po celé své délce a také nejdelší sjezdovka v Česku s délkou 3,7 kilometrů na jedno rozjetí z nejvyššího bodu na vrcholu Slamník až do spodního areálu U Slona.

Bezpečná rodinná trať potěší šířkou i výhledy. V areálu U Slona navíc na děti čeká zpestření v podobě zábavné trati Snow Fun Trail s hracími prvky, klopenkami, terénními vlnami i dvěma tunely v délce 8 a 12 metrů. Mamutíkův skipark nabídne nové slalomové a interaktivní prvky i profesionální lyžařskou školu věnující se dětem již od 3 let.

Zasněžovací systém, do kterého zde za poslední roky investovali 600 milionů korun, je zárukou 100% garance sněhu i kompletně vysněžených sjezdovek v té nejvyšší kvalitě.

Ples pro Tebe opět pomáhal. Přes 68 tisíc na pomoc Zambii

Další novinkou je dětská herna KIDS FUN CLUB přímo na sjezdovce, kde si mohou děti nejen během lyžování na chvíli odpočinout a pobavit se podle svých představ. Herna je vhodná pro menší i větší děti do 10 let a je vybavená prolézačkami, hracími stanovišti, odpočinkovým místem s pohádkami nebo lego koutkem, a to včetně šatny pro odložení lyžařského vybavení, toalet a kuchyňského koutku s občerstvením. Vaše děti vám tu také pohlídají animátoři, a vy si tak můžete užít lyžování po svém.

Zahájení lyžařské sezóny je na Dolní Moravě plánováno na první prosincový víkend a skipasy se drží na cenách minulé sezony. Zalyžujete si tak na více než 10 kilometrech sjezdovek s parkováním přímo u sjezdovek a nástupních stanic lanovek za ceny, které budou i letos pohyblivé.

S využitím tiskové zprávy.

Zdroj: Peter Kojnok