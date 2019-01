Orlickoústecko – Oblastní charita Ústí nad Orlicí již začala na svých webových stránkách uveřejňovat první, zatím neoficiální, výsledky z jednotlivých míst, kde se konala Tříkrálová sbírka.

Tříkrálová sbírka 2014 v Ústí nad Orlicí. | Foto: Lukáš Prokeš

V Letohradu se letos skupinkám tříkrálových koledníků podařilo nasbírat bezmála 180 tisíc korun, Žamberk hlásí přes padesát tisíc a Lukavice víc než pětačtyřicet.

První neoficiální výsledky z jednotlivých míst (v závorce uveden počet skupinek)

Letohrad 179.815,- Kč (38)

Kunvald 11.680,- (1)

Žamberk 53.337,- (7)

Verměřovice 13.708,- (3)

Pastviny 13.075,- (4)

Lukavice 45.701,- (11)

Klášterec n.O. 9.988,- (2)

Jamné n.O. 16.581,- (5)

Mistrovice 27.256,- (5)

Písečná 21.320,- (5)

Petrovice 9.098,- (2)

Výsledky Tříkrálové sbírky 2014 z dalších míst budou postupně uveřejňovány na webových stránkách Oblastní charity uo.charita.cz.



Tříkrálová sbírka bude použita na různé charitní služby a účely. Část sbírky je každoročně použita jako přímá pomoc lidem, kteří se ocitli v akutní nouzi. Vypráví o tom příběh paní Lenky:

„S novými dveřmi se tak nebojím"

Paní Rollerové z Kunvaldu před rokem vykradli dům a do týdne její manžel spáchal sebevraždu. Zůstala sama se třemi dětmi. Sama na vzpomínky. Sama na otázku: „Proč?" I děti na to vše zůstaly samy – přestože mají starostlivou a nesmírně statečnou maminku. „Náš dům rozhodně není honosný, ale bydlíme na samotě, proto si nás asi vytipovali. Vykradli nás profesionálové – kriminalisté těžko hledali jakékoliv stopy, ačkoliv bylo nasněženo. Manžel byl hajný, já pracuji ve škole jako kuchařka. Na všechno, co máme, jsme dlouho a těžko šetřili. Když jsme vykrmili jalovici nebo býka, koupili jsme si televizi, foťák nebo nářadí do dílny. Za sázení stromků v lese jsem si koupila kolo. Za vším, co jsme měli, byla spousta dřiny a práce. A to všechno nám ukradli. Mám velký pocit nespravedlnosti – vzali všechno i dětem z pokojíčku. Našemu sedmiletému Vojtíškovi sebrali pokladničku, kam si šetřil peníze, za které si chtěl koupit traktor na dálkové ovládání. Policie nakonec ty lidi dopadla. V protokolu bylo napsáno, že měli zbraně, které neváhali použít, takže jsem byla ráda, že nikdo nebyl v té době doma. Někdy si říkám, že už to je dobré. Jsem založením veselý člověk a mezi lidmi se cítím dobře. Ale doma to na mě padne. Před spaním se mi vše promítá jako film, nemůžu spát, bolí mě hlava. Vím, že na tom jsou lidé ještě hůř, ale je to tak moc těžké… Děti byly ze všeho také v šoku a vyrovnávaly se s tím každé podle své povahy. Některé se trápí samo v sobě, někdo měl potíže ve škole, ale díky pomoci učitelů se snad vše spravilo. Vojta stále hledá tátu, nemá si s kým povídat o traktorech. Všem nám moc chybí…"

Paní Lenka splácí dům, který potřebuje řadu různých oprav. Aby si přivydělala, chodí vypomáhat do lesa. A nad vodou ji drží starost o děti: „Ještě že mám děti, musím s nimi mluvit, reagovat na jejich starosti a potřeby…"

Oblastní charita poskytla paní Rollerové finanční příspěvek z Tříkrálové sbírky na zakoupení bezpečnostních dveří. Původní nové modřínové dveře zloději vyvrátili a zničili. „Víte, když jsem sama doma, tak se tady bojím, ale s těmi dveřmi je to lepší… A Charitě jsem moc vděčná za pomoc, hodně lidí mi pomáhá, nestačím ani všem poděkovat," uzavírá paní Lenka. Některé lidské osudy vypovídají o síle konkrétních lidí a učí nás vážit si všedních věcí. (zr, daf)