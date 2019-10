Ve střední škole v Moravské Třebové mají jenom dvanáct klempířů, třídu zedníků už roky neotevřeli. Není zájem. Deváťáci dávají přednost maturitním oborům. Podle úřadu práce je to pochopitelné. Jenže stavební firmy marně shánějí šikovné řemeslníky.

Jediná ve škole

To Zita Zouharová z Moravské Třebové je ve druhém ročníku oboru klempíř a už teď má tři nabídky k práci, až dokončí školu. Bude jedinou klempířkou široko daleko. „Zjistila jsem, že jsem šikovnější na chlapské práce, než abych šla do kuchyně a vařila. Je to náročné, musím si pamatovat, co se učíme ve škole, abych to využila na praxi. V dílnách mě to baví. Nejtěžší je na práci přemýšlení, aby součástky zapadaly do sebe a nebylo to křivé,“ vysvětluje Zita Zouharová.

Přitom i ona původně začala studovat maturitní obor zaměřený na bezpečnostně právní oblast. Ale díky několika životním okolnostem, kdy se jí mimo jiné narodila dcerka, přešla na učební obor klempíř. A je spokojená. „Mamka byla proti. Chtěla, abych měla maturitu. Ale to bych nedala. Výhodnější je pro mě učňovský obor, mohu trénovat doma. Příští rok mě čeká soutěž klempířů,“ říká budoucí klempířka.

V Integrované střední škole v Moravské Třebové mají nyní dvanáct žáků v oboru klempíř. Zedníka nebo pokrývače ani jednoho. Přitom ještě před lety tu mívali plné třídy. „Zájem o učební obory poklesl. Žáci dávají přednost maturitním oborům,“ tvrdí ředitelka třebovské školy Jana Pekáriková.

Mladí lidé chtějí maturitu a ta je pro ně dnes dostupnější, protože střední školy mají málo žáků. Učební obory jsou pro studenty náročnější díky praxi. Jenže dnes už neplatí, že absolvent s maturitou najde lepší uplatnění. „Zjistila jsem, že jasně vede řemeslo a je mnohem větší šance najít práci. O řemeslníky je větší zájem než o maturanty,“ dodává Zita Zouharová.

Přitažlivé profese

Stavební firmy se roky potýkají s nedostatkem řemeslníků. „Stejně tak jsou ale potřeba referenti, státní úředníci, učitelé a pedagogové, inženýři, právníci, lékaři. To jsou povolání daleko přitažlivější a pohodlnější než třeba klempíř, zedník, instalatér,“ říká ředitel Úřadu práce ve Svitavách Jan Tesař.

Podle něho téměř každý zvládne maturitu a mnozí i vysokou školu. „Každý mladý člověk zkusí střední školu s perspektivou stát se něčím, co je přitažlivé. Pak je logické, že situace je taková. Nepřitažlivé profese se téměř nikdo neučí. Raději se téměř každý připravuje na ty pohodlnější a mnohdy lukrativnější. S tím se dá těžko něco dělat. Je vám patnáct let a chcete být raději učitelkou nebo klempířkou?“ podotýká Tesař.

Zita Zouharová má však jasno. Bude klempířka.