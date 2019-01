Chrudim – Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim pořádá zítra a pozítří při příležitosti oslav 155. výročí založení školy Dny otevřených dveří ve škole a na školním statku.

Z nedávné podzimní výstavy v zemědělské škole. | Foto: Deník / Nečina Marek

„Akce není určena jen absolventům školy, ale i široké veřejnosti. Těšíme se na všechny příznivce v pátek 3. listopadu od 13 hodin do 17 hodin a v sobotu 4. listopadu od 8 hodin do 17 hodin. Připravena je výstava historických dokumentů školy včetně kronik, expozice spolku absolventů a přátel školy, výstava zemědělské mechanizace na školním statku a komentovaná prohlídka prostor školy a školního statku,“ zve ředitel školy Stanislav Valášek.



Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola v Chrudimi je druhou nejstarší školou tohoto typu v České republice a pravděpodobně i v rámci někdejšího Rakouska – Uherska.



„Archivní materiály dokládají, že prvním vyučovacím dnem byl 5. listopad roku 1862. Škola tedy v letošním roce slaví 155 let od svého založení. Po celou dobu své existence vzdělávala rolníky a zemědělce v pěstování rostlin, chovu zvířat a mechanizaci zemědělství, učila je i dobře obchodovat se svými výrobky. I současní žáci školy si odnáší podobné znalosti a dovednosti. Nosným maturitním oborem je Agropodnikání a učební obor Zemědělec, farmář. O naše úspěšné žáky i učně mají velký zájem zemědělské podniky. Současná situace na trhu práce nás přivedla k novému mottu: Naši absolventi si práci nemusí hledat, naše absolventy si vyhledají zaměstnavatelé,“ doplnil ředitel školy.