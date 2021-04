Aprílové počasí pokračuje i dnes. Lidé vytahují nejen zimní kabáty, ale místy to vypadá dokonce na sněhové řetězy. Sněhová nadílka totiž už od rána zapříčinila řadu dopravních nehod.

Před Lanškrounem na I/43 uvízl kvůli náledí kamion. Nejvtší problémy jsou však na silnici I/35 ve směru z Mohelnice na Studenou Loučku. Úsek je zcela nesjízdný pro nákladní dopravu, pro osobní s maximální opatrností. Auta stojí i v opačném směru, od Moravské Třebové.

Nakonec se situace lepší na I/35 před Mohelnicí a na následujícím úseku D35 do Olomouce. Jsou zde kolony, ale auta se aspoň dala do pohybu. Ráno to bylo horší, doprava zde prakticky stála. V kopci stály na krajnici uvízlé kamiony.

"Problémy jsou aktuálně na silnici I/35 ve směru z Mohelnice na Studenou Loučku. Úsek je zcela nesjízdný pro nákladní dopravu, pro osobní s maximální opatrností," přiblížila ráno policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová. Ráno stála i dálnice D35 od Loštic na Mohelnici kvůli hromadné nehodě.

Pětatřicítka ale téměř stojí i mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem. Nehoda zde přitom podle infoservisu ŘSD žádná není. V Hrušové a v v Řídkém však opravují silnici, situaci navíc komplikuje náledí. "Jet o fakt jeden led a kolony neskutečné," hlásil z I/35 u Litomyšle náš reportér.

"V Litomyšli jedno velké kluziště a přes chaos není ani znát, v jakém je člověk pruhu. Cesta do Svitav je až po Mikuleč katastrofa," psala v osm ráno na facebooku jedna z řidiček.

Ucpaná je Česká Třebová, hlavně celý průtah I/14 až do Třebovic. Stejně tak i I/43 z Lanškrouna do Štítů. Problémy jsou na celém Orlickoústecku. Zcela neprůjezdná je teď i okrska č. 317 u Sedliště poblíž Litomyšle, ktzerou zatarasilo nákladní auto.

Kamion narazil do rodinného domu a poté do trafostanice, Foto: HZS PKZdroj: Deník/Karolína VelšováU odbočky na Nekoř na silnici č. 11 narazil kamion nejprve do domu a poté do trafostanice. U nehody tak zasahují nejen hasiči, ale také energetice. „Hrozivě vypadající nehoda se obešla bez zranění,“ uvedli hasiči.

Hned ráno skončil v příkopu v Ústí nad Orlicí autobus. „Na místo nehody nechal velitel zásahu přivolat správu a údržbu silnic, a to hlavně proto, aby byla posypána namrzlá komunikace a následně autobus vytažen,“ uvedli hasiči. Při nehodě nebyl nikdo zraněn.

V příkopu skončilo auto u Damníkova na I/43, počítejte tady se zdržením. Náledí bylo důvodem nehody také v Ostrově na silmnici z Ústí nad Orlicí do Lanškrouna.

"V Hlinsku skončily dva osobní automobily v příkopu. Řidičům jsme pomohli a vozy z příkopu byly během chvíle vytaženy.

A to je opravdu jen malý výčet nehod, u kterých zasahujeme. Spěchejte raději pomalu, abyste v pořádku dojeli do cíle," dodali hasiči.