Velitelé městských policií ve východních Čechách jsou většinou opatrní v hodnocení nedávného kontroverzního zákroku strážníků v Uherském Hradišti. Na rozdíl od čtenářů. Ti mají naopak jasno, za hlavního viníka incidentu označují zatýkaného muže.

Z videa zachycujícího zásah strážníků v Uherském Hradišti zveřejněného na sociální síti Facebook. | Foto: Facebook/Thomas-Georg Poehlmann

Ukázala to včerejší anketa Deníku. Video natočené v Uherském Hradišti náhodným kolemjdoucím obletělo internet, kdy část veřejnosti pobouřilo kvůli plačícímu dítěti, které muselo přihlížet zatýkání jeho otce. Podle východočeských strážníků nelze z krátkého videa soudit, co incidentu přecházelo. Podotkli však, že právě pro tyto konfliktní situace by měli používat kamery.