Velké množství nedokončených vozidel značky Škoda je v současné době k vidění v areálu bývalé Fruty v Chrasti. Vysvětlení přítomnosti škodovek na Chrudimsku je jednoduché - celosvětový nedostatek polovodičů. Přesto přítomnost těchto aut vzbudila u některých místních obyvatel podezření.

Ilustrační foto | Foto: Michal Fanta

"Je to podivné. Kamiony v noci navážejí do bývalé Fruty auta ve velkém. A starosta si jezdí v novém autě. Ale on je férový chlap, to jistě nemá souvislost," kontaktoval redakci Deníku anonymní čtenář.