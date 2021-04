Investice v hodnotě 3,396 miliardy korun přinesou plynulejší a bezpečnější provoz, tratě budou výrazně propustnější. Zásadní zkrácení jízdní doby ale cestující očekávat nemohou. Deset kilometrů I. koridoru mezi Ústím nad Orlicí a Brandýsem nad Orlicí je jedním z posledních úseků, který doposud neprošel modernizací. Oprava potrvá dva roky, což přinese posuny časů v jízdních řádech.

„Dojde tak k největší změně jízdního řádu na některých tratích za poslední desetiletí,“ řekl Tomáš Netolický, ředitel Regionálního obchodního centra ČD v Pardubicích.

6. dubna se omezí provoz vedený přes nádraží v Pardubicích.

„S ohledem na změny v dálkové dopravě začnou od 6. dubna platit upravené jízdní řády také u regionálních vlaků v kraji. Změny se budou týkat nejen hlavní trati Kolín Pardubice Česká Třebová Letovice, ale i přípojných tratí z Přelouče do Heřmanova Městce, z Mo-ravan do Chrudimi a Holic, z Chocně do Vysokého Mýta a Litomyšle a ze Svitav do Žďárce u Skutče,“ vysvětlil Netolický.

O měsíc později se začne opravovat také úsek u Brandýsa nad Orlicí. Celkem se jedná o opravu železničního svršku a spodku, a to včetně hloubkové sanace náspu. Modernizace se týká také zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, trakčního vedení, silnoproudé technologie a mostní konstrukce. Celkem pracovníci opraví 14 mostků a čtyři propustky.

Také stanice v Brandýse projde kompletní rekonstrukcí. Přístup na nástupiště bude bezbariérový a pod kolejištěm vznikne nový podchod.

Zastávka Bezpráví se zruší

Modernizace trati počítá také se zrušením zastávky Bezpráví. V blízkosti stanice ale vznikne nová odbočka, díky které se zvýší propustnost trati, a to zejména v mimořádných opatřeních na trati nebo během výluk. Předpokládá se, že pracovníci začnou s úpravou železnice z Bezpráví v listopadu tohoto roku. Práce by měli dokončit na konci roku 2022.

Více včetě vizualizace nových zastávek najdete zde:

Změny na trase Praha – Brno

Co se týká dálkových vlaků, změny se budou týkat především vlaků na trase Praha – Brno. Expresní vlaky budou během oprav jezdit přes Havlíčkův Brod, Pardubice tak zcela minou. Cesta bude zhruba o půl hodinu delší než obvykle.

Kompletní informace o změnách jízdních řádů na hlavních tratích najdete zde

„Ve směru z Prahy hl. n. budou vlaky směrem do Brna odjíždět o 22 minut dříve, naopak příjezdy do Prahy hl. n. v opačném směru budou oproti současnému jízdnímu řádu o 25 minut později. Vlaky railjet a EC Metropolitan budou mezi zastavovat ve stanicích Kolín a Brno – Královo Pole,“ uvedla mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová pro server zdopravy.cz

Podobné změny čekají také vlaky společnosti Regiojet. Ty navíc budou nově zastavovat v Kolíně.

Změny na trati Choceň – Vysoké Mýto – Litomyšl

Na této trati dojde k mírnému navýšení spojení, zejména ve večerních hodinách. Vlaky však nebudou jezdit v pravidelném intervalu. Podle serveru zdopravy.cz budou vlaky z Chocně na Vysoké Mýto (někdy až do Litomyšle) odjíždět v sudou hodinu a 24. minutu a v lichou hodinu a 42. minutu. V opačném směru budou do Chocně přijíždět v sudou hodinu a 15. minutu a 59. minutu.

Kompletní informace o změnách jízdních řádů na lokálních tratích najdete zde

Konkrétní informace o změnách v jízdních řadech se cestující dozví z jízdních řádů, vyhledávačů spojení a také aplikace Můj vlak.