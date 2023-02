Jeden z posledních případů se stal v Hradci Králové na konci ledna. Hasiči vyjeli na základě tísňového oznámení eCall. „Pracovníci operačního střediska neměli z vozidla žádnou zpětnou vazbu. Při příjezdu na místo události hasiči zjistili, že k žádné dopravní nehodě nedošlo. Auto bylo celou dobu v garáži, majitel prováděl jeho údržbu a došlo k aktivaci eCallu,“ popsala zbytečný výjezd mluvčí hasičů v hradeckém kraji Martina Götzová.

V minulém roce napočítali hasiči v kraji 471 planých poplachů a 13 procent z nich mají na svědomí nové technologie. Celkem to bylo 59 zbytečných výjezdů. Šlo o SOS volání z chytrých zařízení a náhodné spuštění systému eCall, kterými jsou vybavená novější auta.

„K aktivaci u vozidel dochází často ručně, kdy někdo si chce třeba rozsvítit a omylem zmáčkne vedlejší nouzové tlačítko. Někdy se to stává i v servisech, kdy nepřepnou vozidlo do servisního modu, a tím automaticky odešlou informaci na tísňovou linku,“ řekl vedoucí krajského operačního střediska hasičů Radek Mencl.

Zdroj: HZS KHK

Systém eCall funguje ve dvou režimech. Jednak automaticky, kdy vyhodnotí údaje ze senzorů a airbagů jako nehodu. V druhém případě volá o pomoc po stlačení SOS tlačítka v autě. Plané poplachy se v drtivé většině týkají právě druhého typu hlášení.

„Pokud v tom vozidle v danou chvíli už nikdo není, máme za to, že došlo k nehodě s nejzávažnějšími následky a vysíláme tam minimálně dvě jednotky požární ochrany. Prostě předpokládáme vyproštění a záchranu osob,“ popsal běžný postup Mencl.

V případě, že posádka auta potvrdí, že se jedná o omyl, výjezd hasiči zastaví. „Pokud se to nestane, mohou jednotky v danou chvíli chybět jinde,“ varoval šéf operačního střediska.

Záchranáře ženou do terénu falešné nouzové zprávy, zraněný často neexistuje

Radek Mencl ale připomněl, že eCall je pro hasiče ve většině případů prospěšný. Díky němu mají rychlé a přesné informace o nehodě. Systém totiž odesílá záchranářům nejen polohu auta, jeho typ, ale i počet pasažérů. Díky tomu byli záchranáři rychle třeba u nehody mezi Špindlerovým Mlýnem a Vrchlabím na začátku února.

„Jednalo se o dopravní nehodu, která byla ohlášena na operační středisko přes tísňové volání z vozidla eCall. Vozidla se tam střetla čelně, jedna osoba byla zraněna,“ uvedla mluvčí hasičů Martina Götzová.

Častým zdrojem planých poplachů jsou v poslední době stále častěji i chytrá zařízení od telefonů až po chytré hodinky. Dokážou rozpoznat pád a přivolat pomoc. „Bohužel tato zařízení občas vyhodnotí ne zcela správně naléhavost situace a problém pro záchranáře všech složek integrovaného záchranného systému je na světě,“ vysvětlil mluvčí horské služby Marek Fryš a popsal případ z lyžaře z Janských Lázní, který na konci minulého roku upadl na sjezdovce.

„Turista pokračoval po oprášení od sněhu v lyžování a ani netušil, že se spustil řetězec záchranných činností. Bezpečnostní systém v jeho elektronickém zařízení vyhodnotil situaci jako nouzovou a odeslal záchranářům zprávu,“ popsal Fryš.

Záchranáře zaměstnaly úrazy na sjezdovkách i ty po alkoholovém opojení

Chytrá zařízení přitom před odesláním spustí odpočet, kdy je možné SOS zprávu zastavit. Záchranáři se opět snažili případ ověřit, jenže muž jim nebral telefon. „Zařízení udělalo, co mělo. Ten člověk vstal a normálně lyžoval dál a my jsme později zjistili, že se jeho poloha mění, normálně se hýbe. Ale všichni už byli v terénu a hledali lyžaře s chytrými hodinkami,“ dodal Radek Mencl.

Problém může být, že se při ověřovacím volání dotyčnému zobrazí běžné telefonní číslo. Hlavně ale lidé ani často nevědí, že mají podobnou funkci aktivovanou, nebo netuší, jak funguje.

„Dřív si podobné hodinky pořizovali hlavně horolezci a lidé, kteří věděli, co a proč si pořizují. Teď jsou zařízení rozšířená ve velkém. Lidé by měli mít to zařízení správně nastavené a vědět, jak funguje, aby případnou žádost o pomoc včas zastavili, nebo následně telefonicky zrušili,“ připomněl za horskou službu Marek Fryš.