Se zlou se potázali recesisté, kteří v noci na prvního května nastříkali na dvě státovky u Svitav čáry s popisem odkazujícím na historickou hranici Čech a Moravy. Policie je vypátrala a hrozí jim až rok vězení.

„Podezření ze spáchání přečinu poškozování cizí věci jsme sdělili dvěma mužům z Brněnska. Jednomu věku čtyřiatřicet, a druhému osmatřicet let. Pro svou grafickou činnost si vybrali silnice I/34 v katastru obce Vendolí a I/35 v katastru obce Opatovec na Svitavsku,“ uvedl policejní mluvčí Ondřej Zeman. Škoda na obou silnicích dosáhla podle vyšetřování 7000 korun.

Výtvor obou recesistů přitom vzbudil vlnu sympatií. Starosta Květné na Poličsku, poblíž ní jedna z hraničních čar je, chce dokonce na podporu obou mužů sepsat petici. Připomínka zemské hranice se líbí i dalším starostům z okolí či hejtmanovi Martinu Netolickému. Pochopení pro to mají i mnozí silničáři.

„Přišlo mi to vtipné a sympatické. Reakce úřadů je naprosto neadekvátní a hysterická,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Dodal, že ani jako řidiče ho přejezd zemské hranice u Opatovce na I/35 ani nijak nevyvedl z koncentrace za volantem. To, že čára přes silnici nijak zvlášť neruší, potvrzují i reportéři Deníku.

„Líbí se mi to. Reklamy a billboardy u silnic ohrožují mnohem víc,“ přisvědčil starosta Svitav David Šimek.

Jenže zákon je zákon, přes úředního šimla vlak nejede a silničáři nechají čáry smazat.

„Šlo o poškození majetku v naší správě. Nahlásili jsme to Policii ČR a objednáme odstranění u odborné firmy. Viníka ohlásíme odboru dopravy krajského úřadu, aby s ním zahájilo správní řízení,“ uvedla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová.

Policie sama přitom připouští, že kromě „poškození cizí věci“ neumí posoudit, zda čáry s nápisy mohou být z hlediska provozu nebezpečné tím, že by odváděly pozornost řidičů. Celou recesi řešila jen z hlediska trestního, nikoliv dopravního.

Miroslav Němec, šéf krajských silničářů, připustil, že se mu vyznačení zemské hranice také líbí. Ale zároveň chápe i ŘSD.

„Není to nic proti ničemu. Ale myslím, že i kdyby na to oba recesisté šli legálně, čáry na silnici by jim jim úřad nepovolil. Schůdnější by byly informativní značky, svislé dopravní značení v těch místech,“ dodal Němec.

Mapu s vyznačením zemské hranice ve větším rozlišení najdete například zde: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Map_of_Moravia.jpg

Další informace ještě přineseme..

