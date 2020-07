Do čela kandidátní listiny se postavil vysokoškolský pedagog, vědec a radní města Luže Milan Sýs.

Dalšími kandidáty jsou pracovník bezpečnosti letového provozu a zároveň předseda hnutí Petr Žampach, lektorka kroužků pro děti a studentka Univerzity Hradec Králové Martina Ročková nebo Jan Prokeš, zastupitel městysu Žumberk a manažer.

Program hnutí je zčásti variabilní a bude se měnit podle návrhů spoluobčanů. Ti mohou své podněty a nápady zasílat kdykoliv, další informace na Facebooku @mladidotoho nebo internetových stránkách hnutí www.mladidotoho.com.

„Hnutí si mimo jiné klade za cíl zapojit do politického dění mladé lidi a ukázat jim, že politika není sprosté slovo, nýbrž nezbytná věc, které ovlivňuje i jejich životy,“ řekl 1. místopředseda hnutí a lídr kandidátky Milan Sýs. O registrování politického hnutí Mladí pro Pardubický kraj do rejstříku stran a hnutí rozhodlo ministerstvo vnitra 1. července letošního roku.

„Jsem rád, že se nám to konečně podařilo založit. Během dvou měsíců sbírání podpisům se nám povedlo ledacos. Někdo petici za registraci polil kafem, takže jsme potom na ministerstvu byli za blbce s papíry od kafe. Někdo je stihl prošustrovat během sbírání podpisů, a to dokonce dvakrát během jednoho týdne, což jsem pokládal za nemožné. Ve třech případech nám vyplněné archy ztratila pošta, ale jsme všichni rádi, že to nejhorší máme za sebou a můžeme se pustit do práce. Party může začít,“ řekl předseda hnutí Petr Žampach.