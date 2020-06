Pondělí 13:00 - Radim je kvůli povodni uzavřena

Místní lužská část Radim je uzavřena, povodeň nedovoluje řidičům projet. Hladina Anenského potoka se zvedá také v Bělé. Řeka Novohradka už má jen malý kousek ke III. stupni povodňové aktivity. Lužská radnice vyzvala občany k obezřetnosti.

"V Dolních Ředicích byla na žádost místostarostky vyhlášena zátopová vlna a varováno obyvatelstvo," upřesnila mluvčí Hasičkého záchranného sboru Pardubického kraje Vendula Horáková. Důvodem je vylití Ředického potoka z koryta.

V Ostřetíně se během noci ocitla pod vodou páteřní komunikace I/35 mezi Hradcem Králové a Vysokým Mýtem. Do sedmé hoiny ranní vyjížděli hasiči k dvacítce událostí. "Šlo zejména o čerpání vody, pytlování a odstraňování spadlých stromů," pokračuje Horáková.

Za dopoledne evidují hasiči další výjezdy v souvislosti s rozvodněním řek a potoků především na Holicku. "Odčerpáváme vodu ze zatopených sklepů rodinných domů, Ze skutečské základy logistiky bylo dopraveno pro obce 10 tisíc pytlů s pískem," dodala mluvčí hasičů. Pytle už hasiči pokládají například v Puškinově ulici v Holicích, kde mostek brání průtoku vody a ta se výlévá na zahrady přilehlých domů.

Od pondělní 8. hodiny ranní do 13.30 hodin eviduje operační a informační středisko HZS Pardubického kraje celkem 76 událostí v souvislosti s vydatným deštěm.

Povodňová pohotovost kvůli vydatným srážkám platí pro Králicko, Lanškrounsko a Žamberko, povodňová bdělost pro Moravskotřebovsko, Poličsko, Svitavsko a Orlickoústecko. "Vlivem předchozího nasycení území a předvídaným srážkám očekáváme na vodních tocích dosažení prvního i druhého stupně povodňové aktivity," varují hasiči.

Městský úřad v Březové nad Svitavou vyhlásil dopoledne první povodňový stupeň na řece Svitavě. V Sučicích u Moravské Třebové nebezpečně stoupá hladina Kunčinského potoka. Místní vodoteč se na silnici vylila z břehů v Dětřichově u Starého Města. Z koryta vystoupila v Libchavách na Orlickoústecku Tichá Orlice.

Aktuálně je zatopený i podjezd pod železniční trati mezi Rychnovem na Moravě a Žichlínkem. Opakuje se stejná situace, jako při bleskové povodni předminulý víkend.

Pro Vápenný Podol byla vyhlášena sbírka Milionové škody způsobila ve Vápenném Podole blesková povodeň, která se obcí prohnala v neděli 14. června. Místní obyvatelé se rozhodli požádat veřejnost o pomoc při sanaci škod formou veřejné sbírky. Uvedla to iniciátorka veřejné sbírky a obyvatelka Vápenného Podola Helena Fidrová. „Začalo to kolem 11. hodiny, po dvou hodinách to už odnesly dva rodinné domy, poškozeny byly ploty, zahrady i sklepy. Valící se voda zcela zničila silnici z dlažebních kostek v délce asi dvou set metrů a utrhla kus zánovní silnice,“ přiblížila rozsah škod Fidrová. Obyvatele obce teď čekají opravy podlah, fasád i omítek domů.

Od noci hasiče nezaměstnává jen voda, ale také silný vítr a popadané stromy. Vzrostlý strom, který zalehl vozovku odstraňovali třeba ve Dvakačovicích na Chrudimsku.

Pondělí - Pro Vápenný Podol byla vyhlášena sbírka



Milionové škody způsobila ve Vápenném Podole blesková povodeň, která se obcí prohnala v neděli 14. června. Místní obyvatelé se rozhodli požádat veřejnost o pomoc při sanaci škod formou veřejné sbírky. Uvedla to iniciátorka veřejné sbírky a obyvatelka Vápenného Podola Helena Fidrová. „Začalo to kolem 11. hodiny, po dvou hodinách to už odnesly dva rodinné domy, poškozeny byly ploty, zahrady i sklepy. Valící se voda zcela zničila silnici z dlažebních kostek v délce asi dvou set metrů a utrhla kus zánovní silnice,“ přiblížila rozsah škod Fidrová. Obyvatele obce teď čekají opravy podlah, fasád i omítek domů.