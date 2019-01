Východní Čechy - V každém sobotním vydání prezentujeme zajímavosti z vašeho nejbližšího okolí. Nabízíme vám přírodu i vlastivědu, známé osobnosti, historické skutečnosti, akce a události spjaté s našimi oběma kraji. Stále chodí vaše připomínky a tipy na obohacení našeho hesláře, děkujeme za ně.

Češovské valy. | Foto: DENÍK/Archiv

Rádi přivítáme vaše další příspěvky, které je možné posílat na mailovou adresu encyklopedie.VC@denik.cz.

Písmeno Č (dokončení)

Černý František

Známý český hudebník, textař, zpěvák a kytarista se narodil ve Svitavách 29. 10. 1957. Vyučil se sice hodinářem, ale už od svých 15 let se věnuje hudbě. V 80. letech 20. století hrál folk v kapelách Kanafas, Povijan, později působil v rockových seskupeních Kapitol a Verze 5. V roce 1988 založil skupinu Čechomor, v jejímž čele stojí dodnes. Také si zahrál v několika filmech. Jeho nejznámější rolí je taxikář v Knoflíkářích. Je partnerem projektu Červeného kříže na podporu dárcovství krve a krevní plazmy.

Češovské valy

Češovské valy jsou ukázkou historického opevnění z doby počátku letopočtu. Rozkládají se v lese na mírném návrší Hradiště, asi 1 km jihozápadně od obce Češov (cca 12 km jižně od Jičína).



Celé opevnění pokrývá plochu přes 35 ha. Centrální opevnění má nepravidelně lichoběžníkový půdorys o rozměrech asi 940 x 600 m. K němu na východě přiléhá přibližně obdélníkové předhradí, které je samostatně opevněné nižšími valy. Tyto valy přecházejí do severní části valů a vytvářejí tam dvojité ohrazení. Na západní straně je samostatně opevněný trojúhelníkový výběžek - prameniště (tzv. Prasečí rynek).



Jde o opevnění s nejmohutnějšími valy, jaké se v Čechách zachovaly. Jsou vysoké až 12 m a při patě dosahují šířky až 55 m. Doplňovaly je příkopy, hluboké až 5 m, táhnoucí se při venkovních stranách valů a kdysi částečně vysekané ve skále; bývaly zřejmě zavodňovány a podnes se v nich místy drží voda, i v horkém létě je v příkopech mokro. Valy kdysi tvořila hradební zeď z kamenů kladených na sucho, doplněná výrazným náspem s vnitřní trámovou konstrukcí.



V současnosti je prostor oppida porostlý hustým listnatým lesem (dubohabrovým). V severovýchodní části oppida byly vnější nízké valy rozvezeny pro lepší přístup na pole, rozkládající se dnes v prostoru východního předhradí.



V jižním a jihovýchodním sousedství hradiště se nachází poničená mohylová pohřebiště a dvě obdélné vyvýšeniny (128 x 58 a 143 x 66 m o výšce necelých tří metrů), postavení dělostřeleckých baterií z třicetileté války, tzv. reduty. Severně od hradiště byly leteckým snímkováním objeveny stopy obdélníkového ohrazení, zřejmě husitského ležení. Při severním vstupu do vnitřní části hradiště postaven r. 1929 kamenný pomník myslivce Svobody z Jiráskova románu Temno.

ČEZ Arena

Jedna z největších a nejmodernějších hokejových hal v republice. Umělá ledová plocha na jejím místě vznikla už v roce 1947. V roce 2001 byl stadion rekonstruován a díky dostavbě západní tribuny se kapacita zvýšila na 10 300 diváků.

Kromě polstrovaných sedadel jsou součástí haly čtyři velkoplošné obrazovky, ale i vnitřní televizní okruh, díky němuž jsou diváci neustále „v obraze" i mimo prostory tribuny. Nechybí V.I.P. zóna, Press centrum pro novináře, bezbariérový přístup, dostatečná kapacita občerstvení a parkoviště.

Kromě sportovních akcí (hokej, basketbal) se často mění v koncertní sál, výstavní či taneční plochu. Konaly se zde například koncerty skupin Kabát, ZZ Top, Elán, Olympic nebo zpěváků Karla Gotta, Daniela Landy, Michala Davida či zpěvačky Lucie Bílé. Své umění zde předvedl také ruský armádní soubor Alexandrovci nebo taneční mistři Lord of the Dance.

Čtvrtek Václav

Václav Čtvrtek se narodil v Praze Johanně a Janu Cafourkovým. Když byl za první světové války otec povolán na frontu, přestěhovala se matka se dvěma syny k rodičům do Jičína. A právě tento pobyt měl na budoucího spisovatele velký vliv.



Jeho dědeček Václav Fejfar byl významnou jičínskou osobností - jako tesař se podílel na stavbě řady domů, po léta stál v čele spolku zdejších řemeslníků, zasedal v městské radě, v letech 1878-1883 zastával funkci starosty. Byl také výborným vypravěčem dobrodružných příběhů a sám působil poněkud tajemně (měl prý ametyst přímo od Babinského a v holi schovaný nůž). V Jičíně dobře znali i jeho zálibu ve zpěvu. Také maminka ráda zpívala. V oblibě měla i procházky a Václav Čtvrtek po letech tvrdil, že s ní prochodil všechny okolní vesničky a krajinu si zamiloval. V Jičíně začal chodit do školy (do cvičné při učitelském ústavu) a naučil se číst. Chvíle věnované četbě probouzely jeho fantazii i po návratu do Prahy, kde přibylo ještě tatínkovo vyprávění pohádek na pokračování (ta o ševci Kramflekovi trvala přes půl roku).



Vystudoval reálné gymnázium a stal se úředníkem. Nejprve působil v Chebu, potom v letech 1938-1949 v Praze. Toto povolání ho však příliš netěšilo. V době, kdy "se strašlivě nudil v Chebu", napsal humoristický román pro dospělé Whitehors a dítě s pihou, vydaný v roce 1940. Napsal ještě další, ale tato tvorba mu nebyla vlastní.



Nový popud přišel v roce 1945 od syna Petra, který si přál "něco o lefovi". A tak vznil příběh Lev utekl a po něm následovaly další.



Pak následovala další díla, vydávaná knižně i v sešitech a otiskovaná v časopisech. Jako autor se podepisoval různě, pseudonym Čtvrtek začal užívat od roku 1946.



Od téhož roku se datuje jeho spolupráce s rozhlasem, kde byl v letech 1949-1959, než se začal věnovat pouze spisovatelské činnosti, zaměstnán jako redaktor. Naučil se tu mistrně ovládat češtinu. Svou pohádkovou tvorbou se výrazně podílel na skladbě pravidelných pořadů Nedělní pohádka a Hajaja.



S rozhlasem souvisí též Čtvrtkovy texty k písním i populárně naučná literatura ( Není klíč jako klíč; Pohádková muzika; Směr vesmír - start!; Lidé, věci dobrodružství). Vznikaly také prózy ze života tehdejších dětí i dospívajících chlapců a děvčat (Chlapec s prakem, Zlaté pero, Kosí strom, Zlatá lilie, Malá letní romance, My tři a pes z Pětipes, Neuvěřitelná příhoda práčete Leška, Čtyři Breberkos, Lenka a dva kluci, Franta a já) i prózy s výraznými pohádkovými motivy (Čárymáry na zdi, Duha a jelen stovka, Jak si Slávek načaroval dubového mužíčka). Psal také historicky zaměřené scénky a loutkové hry.



První pohádková kniha Václava Čtvrtka vyšla v roce 1947. Byly to Veselé pohádky o pejskovi a kočičce, o bílé husičce, o loupežnících a jiných lidech a zvířátkách. Jsou v ní patrné vzory provázející počáteční tvorbu, je tu zřejmý ohlas pobytu v Jičíně a zároveň se zde poprvé objevují motivy a prvky charakteristické pro rukopis spisovatele, který navázal na lidové tradice i na K. J. Erbena, bratry Čapky, J. Š. Kubína, J. Ladu, O. Sekoru, J. Drdu a další autory a který výrazně ovlivnil vývoj moderní české pohádky.



Důležitým předělem v jeho tvorbě byl pobyt na Dobříši, kde v roce 1964 při svých oblíbených procházkách a rybaření objevil námět k příběhům o vodníku Česílkovi, kterého brzy přestěhoval do jičínského rybníka Kníže.

Tehdy začalo nové pohádkové období Václava Čtvrtka, ve velké míře ovlivněné televizí. Seriály pro Večerníček mu zajistily popularitu doma i v cizině a měly velký význam pro rozvoj českého animovaného filmu.



Prvním byl v r. 1967 cyklus o loupežníku Rumcajsovi. Spolu s příběhy o formanu Šejtročkovi a o Kubovi a Stázině se řadí k tzv. jičínským pohádkám. Děj se odehrává na místech, která lze v Jičíně a okolí opravdu najít, svůj původ tu mají i příjmení některých postav. Jen Řáholec nenajdeme přímo, i když název z Jičínska pochází - jde o nářeční podobu slovesa řeholit se (tj. řehtat se, bavit se, hlučně se smát).



Jičín ale hraje významnou roli i v dalších pohádkách - v něm totiž Václav Čtvrtek spatřoval "grunt své tvorby". Tvrdil, že když vymýšlí pohádku, přichází mu na pomoc atmosféra kolem dědečkova domu, který stojí na počátku Lipové aleje (čp. 139 v dnešní Revoluční ulici). A není ani náhoda, že první příběhy o Rumcajsovi vznikaly v době, kdy psal knihu vzpomínek na své zemřelé příbuzné (Veselí mrtví).



Ve Čtvrkových pohádkách nemá místo krutost a násilí, vládne v nich laskavost a humor, vítězí dobro a spravedlnost. Postavy jsou pohádkově jednající lidé, kromě vystupování je charakterizuje i jméno a mluva.

Řada pohádek byla psána přímo pro televizi a teprve pak se objevily na stránkách časopisů nebo byly vydány knižně, u dalších tomu bylo obráceně. Podobně jako u rozhlasového Hajaji i u televizního Večerníčku byla důležitá osobnost vypravěče - mezi nejznámější patří Karel Höger, Jiřina Bohdalová, Josef Somr, Vlastimil Brodský, Luděk Munzar, Václav Voska, Jiří Hrzán, Václav Postránecký aj. Důležitou roli hrála hudba, kterou skládali Václav Lídl, Jiří Kolafa, Jaroslav Celba, Jaroslav Krček, Milan Baginský aj. Nelze zapomenout také na scénáristy a režiséry (Irena Povejšilová, Marie Kšajtová, Anna Jurásková, Milan Nápravník, Václav Bedřich aj.)

A nemenší význam měl výtvarník. O něm rozhodovaly redakce nebo nakladatelství, a tak Čtvrtkovy texty doprovázejí obrázky celé řady umělců - Radka Pilaře (Rumcajs, Manka, Cipísek), Zdeňka Smetany (Pohádky z mechu a kapradí), Gabriely Dubské (O makové panence a motýlu Emanuelovi), Zdeňka Milera (Cesty formana Šejtročka), Olgy Čechové (Říkání o víle Amálce), Miloslava Jágra (Jak ševci zvedli vojnu pro červenou sukni) a dalších. Obměny často nastávaly u knižního vydání a televizního zpracování (Miloslav Jágr a Jiří Kalousek v případě "Ševců"), odlišné ilustrace lze nalézt dokonce v různých vydáních jednoho díla, několik podob mají postavy, které vystupují v několika příbězích (vodník Česílko aj.)



Mnohá díla Václava Čtvrtka se dočkala řady domácích i zahraničních ocenění. Např. za knihu Rumcajs byl zapsán na čestnou listinu IBBY, spolu s Radkem Pilařem obdržel mezinárodní cenu Řád dětského úsměvu.

V roce 1975 byl jmenován čestným občanem města Jičína, kde je připomínán na řadě míst. Na sídlišti Pod Lipami má "své" náměstí. U Rumcajse se jmenuje hospoda ve Kbelnici a kemp u Holína, loupežníkově rodině byla věnována expozice na Valdické bráně, v r. 1973 byl název turistického Pochodu Českým rájem rozšířen o Putování za Rumcajsem. Na Husově ulici je restaurace Řáholec. Les u Vokšic s tímto pojmenováním byl na mapách v letech 1969-1996 a v letech 1975-1992 neslo název Řáholec celé jičínské polesí. V zámku byla v r. 2000 otevřena galerie Radka Pilaře a Václava Čtvrtka (o deset let později přeměněná na interaktivní Rumcajsův svět), u Šibeňáku byl v r. 2001 vysázen les Řáholeček, kolem Jičína od té doby vede Rumcajsova stezka, v r. 2003 vstoupili první návštěvníci do Rumcajsovy ševcovny v ulici Pod Koštofrankem. Dílo Václava Čtvrtka je pravidelně připomínáno v programu festivalu Jičín - město pohádky, který je pořádán od roku 1991.

Od roku 2006 má jméno slavného spisovatele ve svém názvu jičínská městská knihovna. Eva Bílková

Písmeno D

Daneta

Svépomocné sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v Hradci Králové je podpůrným zařízením mateřské školy, základní školy a praktické školy. Pečuje o mimoškolní aktivity a zájmovou činnost zdravotně postižených, organizuje psychorehabilitační pobyty a tábory, spolupracuje při začleňování postižených dětí a mládeže mezi zdravé. Vzdělává zájemce o problematiku a spolupracuje s relevantními organizacemi, zároveň organizuje dobrovolnické služby.

Daněk Stanislav Jan

Folkový písničkář se narodil 30. 1. 1947 v Gottwaldově (dnešní Zlín) a má chatu v Osadě vycházejícího slunce ve Svinarech u Hradce Králové. Přezdívku Wabi získal podle Wabiho Ryvoly, jehož písně hrál v mládí svým kamarádům.

Vyučil se zámečníkem, ale kromě toho dělal svářeče, prodavače zkapalněného plynu a nejdéle řidiče sanitky. Po vojně odešel do Chodova u Karlových Varů, kde hrál s kapelou Plížáci, po návratu zpět do Gottwaldova se stal členem skupiny Rosa. Pro ni napsal píseň Rosa na kolejích, která se stala trampskou hymnou. S oběma skupinami získal na tehdejší prestižní soutěži trampské a folkové písně Portu za nejlepší hudební výkon, autorské Porty pak má za písně Rosa na kolejích, Ročník 47 a Nevadí.

Od roku 1983 se muzikou živí, v devadesátých letech začal spolupracovat s hradeckým kytaristou Milošem Dvořáčkem.

Dejdar Martin

Herec, moderátor, producent a hokejista se narodil 11. 3. 1965 ve Vysokém Mýtě. Velkou část svého dětství prožil v Chrasti, v Chrudimi vystudoval gymnázium. Jeho otec byl námořník, a tak se s ním podíval do řady exotických zemí. Po absolvování DAMU (1987) nastoupil do Studia Ypsilon.

Na filmovém plátně na sebe poprvé výrazně upozornil v muzikálu Šakalí léta (1993), za roli ve filmu Učitel tance získal cenu Český lev za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli (1995). V televizi odehrál výrazné role v seriálech Konec velkých prázdnin, Poslední sezóna a Zdivočelá země. Jeho hlasem nezaměnitelně promlouvá Bart v americkém kresleném seriálu Simpsonovi, osobitě ztvárnil postavu Františka Ozáka Pacovského v původním českém sitcomu Comeback. Moderoval pořady Šance, Ptákoviny, Na vlastní nebezpečí, zasedal v porotě Československo má talent. Produkoval filmy Amerika, Panství a Eliška má ráda divočinu. Je zakládajícím členem a aktivním hráčem hokejového klubu osobností HC Olymp Praha.

Deštné v Orlických horách

Obec, o níž je první písemná zmínka dochována z roku 1362, leží v nadmořské výšce 650 m n. m., má 625 obyvatel a je největším turisticko-lyžařským střediskem Orlických hor. Nabízí pestré sjezdové tratě od turistických přes červenou až po závodní. Celková hodinová přepravní kapacita dvousedačkové lanovky a vleků je 6800 lidí. Pravidelně se udržuje 100 km běžeckých stop, vyhledávané je Skuhrovské kolečko přímo v obci (3 a 4 km) a pak hřebenovka přes Šerlišský Mlýn a Masarykovu chatu na nejvyšší vrchol Orlických hor Velkou Deštnou (1115 m n. m.). Výhodou střediska je parkoviště přímo u sjezdovek, odpovídající zázemí servisu a občerstvení či lyžařské školy. V obci jezdí každou půlhodinu od kostela do střediska a zpět skibusy. Lyžaři mohu využít i skibusy z celé řady měst (např. Hradec Králové, Náchod, Nové Město nad Metují, Žamberk, Ústí nad Orlicí atd.).

Turisticky zajímavé jsou Muzeum turistiky, zimních sportů a řemesel, kostel sv. Máří Magdaleny, Jiráskova horská chata, Kačenčina zahrádka, Křížová cesta a kaple na Dříši. Jednou z nejznámějších letních akcí je Tavení skla, v zimě pak závod psích spřežení Šediváčkův long a Světový pohár skibobů.

Dětenice

Barokní zámek a okolní blok budov se v minulých letech proměnily v historické (či spíše historizující) zábavní centrum. Budova byla soukromým vlastníkem kompletně zrekonstruována a otevřena pro pořádání kulturních a společenských akcí. Můžete zde vidět čtrnáct zařízených komnat, sbírku zbraní Maltézských rytířů a malby z barokního a renesančního období. Podnik nabízí rozličné atrakce, například přivítání Albrechtem z Valdštejna, ohňostroje, výstřely z děl nebo hlídkující halapartníky. Součástí komplexu je udržovaný zámecký park o rozloze čtyř hektarů.

Ve známost rovněž vešla místní středověká krčma. V prostorách se návštěvník potká s šermíři, děvečkami, ale také s vandráky a na první pohled pochybnými existencemi, které každého rády počastují hrubými, nevybíravými slovy nebo vyhlížejí, zda od stolu neodpadne nějaké sousto.

Diakonie Broumov

Organizace, která je nástupkyní Diakonie Úpice, pomáhá od roku 1993 lidem, kteří se ocitli v krizové životní situaci.

Soustřeďuje se na poskytování ubytovacích služeb, pracovní a sociální integraci. Jedná se o občany bez domova, dlouhodobě nezaměstnané, propuštěné vězně nebo ty, kteří ukončili léčbu závislosti. K tomu slouží jednotlivé služby a programy. Cílem je, aby tito lidé byli schopni se o sebe postarat a našli znovu své místo ve společnosti. Při častých sbírkách spolupracuje s humanitárními organizacemi, církvemi a dalšími institucemi. Činnost broumovské Diakonie a její sociální služby mají celorepublikový charakter.

Dientzenhoferové

Otec a syn patří mezi nejvýznamnější stavitele barokních památek v Čechách. Podle jejich plánů byly postaveny kostely tzv. broumovské skupiny, které se řadí k vrcholům nejen české, ale i evropské barokní architektury.

Kryštof Dientzenhofer (1655-1722): Pocházel z bohaté bavorské stavitelské rodiny, nejprve se vyučil zedníkem, poté odešel se svými sourozenci do Prahy, kde se živil jako polír u stavitele A. Leuthnera. V roce 1685 se oženil s vdovou po pražském staviteli Johannu G. Aichbauerovi a v Praze se usadil natrvalo. Sňatkem získal menší měšťanský dům, který přestavěl a rozšířil (dnes Pension Dientzenhofer). Ve stejné době také dostal povolení provozovat samostatnou stavitelskou činnost. Postupně se začal prosazovat, zprvu se jako spolupracovník význačných architektů podílel na mnoha barokních stavbách v Čechách. Roku 1698 byl Kryštof jmenován pevnostním stavitelem pro Cheb a v roce 1710 stálým architektem broumovského opata Otmara Zinkeho, kde pracoval až do své smrti. Jeho nejvýznamnějšími stavbami jsou: kostel svatého Mikuláše v Praze, klášterní kostel svaté Markéty v břevnovském klášteře, kostel svaté Kláry v Chebu, kaple Zjevení Páně ve Smiřicích, barokní areál Skalka v Mníšku pod Brdy, kostely ve Vernéřovicích, Ruprechticích a Otovicích.

Kilián Ignác Dientzenhofer (1689-1751): Pátý syn Kryštofa Dientzenhofera za své kariéry vyprojektoval přes dvě stě staveb, veškeré práce si řídil sám a přestože pracoval i na několika stavbách současně, nikdy se neopakoval. Je autorem například chrámu svatého Mikuláše v Praze, kostela sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech, kláštera sv. Hedviky ve Wahlstadtu, kostela sv. Mikuláše na Starém Městě pražském, kláštera Voršilek v Kutné Hoře, dostavby Lorety a mnoha dalších. Podle jeho plánů vznikly na Broumovsku a okolí např. kostel sv. Václava a konvent kláštera benediktinů v Broumově, kaple na Hvězdě, kostely v Heřmánkovicích, Vižňově, Šonově, Božanově nebo Bezděkově nad Metují. Ačkoliv neměl nouzi o zakázky, nikdy nebyl příliš bohatý a dokonce odmítl i nabízený šlechtický titul, protože jeho finanční poměry by jeho početné rodině nedovolovaly žít přiměřeně panskému stavu. Kilián Ignác byl velmi vzdělaný člověk a plynně hovořil šesti jazyky. Češtinu však považoval za svůj mateřský jazyk a sebe samotného za českého umělce.

Discgolf

Nová aktivita, která si získává stále více příznivců, připomíná golf. Míčky jsou však nahrazeny plastovými talířky, které mají různé letové vlastnosti. Základ pro hru tvoří tři disky: s označením P pro hody na krátkou vzdálenost, s označením M pro střední vzdálenost a s označením D na dlouhou vzdálenost. Každá „jamka" je určena tzv. TeePadem – místem prvního odhozu a speciálním zařízením pro chytání disků – discgolfovým košem. Vítězem je ten, kdo obejde hřiště s nejmenším počtem hodů.

Ve východních Čechách je možné hrát např. u sjezdovky na Dolní Moravě, kde je dvanáctikošové hřiště a obejít ho můžete přibližně za 90 minut. V červnu roku 2013 bylo otevřeno discgolfové hřiště v prostoru suchého poldru v Lačnově na Svitavsku, na jeho výstavbu finančně přispěl Pardubický kraj. V České republice je celkem sedmnáct hřišť.