Pardubice - Za mřížemi pardubické věznice je o volbu hlavy státu zájem. Volit chtělo přes 60% odsouzených.

Druhé kolo prezidentských voleb ve Věznici Pardubice. | Foto: @SejkPcePhoto/Jiří Sejkora

K volbám si tu nemůže přijít jak si kdo zachce. Vítejte do volební místnosti, kde se volí jen v pátek a kam vás nedostane voličský průkaz, ale soudní rozhodnutí. Jako třeba Martina P. Je mu 40 let a v pardubické věznici si odpykává trest za úvěrový podvod. Zbývají mu 4 roky a 2 měsíce.



"V každém případě jsem přišel vyjádřit názor a udělat správné rozhodnutí, které u mě padlo už před prvním kolem volby," říká odsouzený Martin P.. Prozrazuje, že jeho hlas dostane stejně jako minule Jiří Drahoš.

"Chci změnu. Dosluhující prezident mě svým způsobem vystupování nepřesvědčil, že by byl vzorem. Mám tři děti, chci, aby měly lepší vzor," říká. Amnestii od zvoleného prezidenta neočekává. "Je to tu ale velmi oblíbené téma," dodává Martin P.

Jako volební místnost zde slouží provizorně upravená terapeutická místnost a je zde vše, co má ve volební místnosti být. Volební urna, komise i zástěna s plentou. Občanské průkazy tady ale nikdo komisi nepředkládá. Vstupuje se po jednom a jméno se hlásí dopředu. Občanské průkazy odsouzených tu leží na stole v obálkách a komise jen kontroluje jejich platnost.

"Na zvláštním seznamu voličů je zapsáno 462 odsouzených, což je 61,45% zdejšího osazenstva. V prvním kole volby bylo nahlášeno 60%, volilo však jen 57% odsouzených," vysvětluje mluvčí pardubické věznice Dana Šolcová.

Pro věznici jsou volby netypický den. Posílena je služba dozorců i občanských zaměstnanců věznice, kteří přivádějí jednotlivé oddíly tak, aby se před volební místností netvořily fronty.

Volby zde začaly jako všude ve čtrnáct hodin. "Obvykle končíme do osmnácté hodiny. V porovnání s volbami do parlamentu je o prezidentskou volbu větší zájem. Počet odsouzených je přitom přibližně stejný jako nyní, ale zájem je vyšší asi o deset procent," říká Dana Šolcová. Jedním z možných vysvětlení je totiž už zmíněná amnestie.

Ve volební místnosti mezitím přijíždí na vozíku k volební komisi jeden z voličů. Dostává lístky, obálku. "Jak to ale máme udělat? On je slepý," táže se jeho průvodce, taktéž odsouzený muž. Pardubická věznice totiž slouží k výkonu trestu osob pracovně nezařaditelných a také nemocných. Nevidomý muž na vozíku za plentu musí sám, aby byla dodržena volební pravidla. "Dovezte jej, řekněte mu který lístek je který a vraťte se, až řekne, že má vloženo do obálky," instruuje člen volební komise. Odsouzených na invalidním vozíku je přede dveřmi více. I proto je za volební místnost vybrána právě tato prostora. Ze všech ostatních je nejsnadněji přístupná.