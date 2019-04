Pardubický kraj - Nejdůležitější volby po sametové revoluci. Tak mnozí hovoří o letošních volbách do Poslanecké sněmovny. A v prvních hodinách se zdálo, že voliči hlasování skutečně neberou na lehkou váhu. Někde se na páteční možnost vhodit svůj hlas do volební urny dokonce stály fronty.

Úderem páteční druhé hodiny odpoledne se otevřely volební místnosti pro volby do Poslanecké sněmovny. | Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Mezi prvními přišla ve Vysokém Mýtě odvolit i Blanka Janková. Má jasno, proč by lidé měli chodit k volbám. „Abychom poté měli právo politiku kritizovat, vyjadřovat se k ní by neměl ten, kdo volit nechodí,“ podotkla.



Předvolební kampaň mnoha stran cílila na mladé lidi, mezi kterými je volební účast tradičně nejnižší. Čerstvě dospělí lidé, kteří jdou poprvé k volbám, řeší hlavně postoj stran k životnímu prostředí, Evropské unii či digitalizaci státní správy. Na sociálních sítích u mladých bodovali hlavně Piráti. Ty se rozhodl volit i vysokoškolský student z Pardubic Ondřej Outrata.



„Pro mě je velmi důležitá otázka ekologie, kterou se Piráti také zabývají. Zaujal mě i jejich postoj k migrační krizi i otázka zavedení eura. Chci alespoň tímto způsobem vyjádřit, že je mým zájmem, aby se politika ubírala demokratickým směrem,“ uvedl Outrata.



Mladé tváře se objevovaly nejen za plentou, ale i mezi členy volebních komisí. „Ve volební komisi je letos více mladých lidí, což se mi líbí. Hlavně aby přišli také voliči, míváme tu účast okolo 30 procent,“ uvedla předsedkyně volebního okrsku číslo 4 v Heřmanově Městci Marcela Dědičová.



Svůj hlas přišel v první den voleb odevzdat také hejtman Martin Netolický. „Doufám jen, že dnešní rozhodování nezpůsobí radikální obrat v téměř třicet let budovaném vnímání České republiky jako stabilní vyspělé parlamentní demokratické republiky a nedostaneme se mezi postsovětské státy s autoritativním režimem,” sdělil prostřednictvím sociální sítě.



Volby pokračují ještě dnes do 14 hodin. Bezprostředně poté se začnou sčítat hlasy. Konečné výsledky by měly být známy ještě v sobotu večer.