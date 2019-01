Orlickoústecko /ZAJÍMAVOSTI REGIONU/ – Hlavní turistická sezona je tu a s ní přinášíme nový seriál věnovaný zajímavostem našeho regionu. Pokud máte rádi aktivní turistiku, doporučujeme vám využít služeb Vodáckého tábořiště v Cakli nedaleko Ústí nad Orlicí.

Cakle. Ilustrační foto. | Foto: archiv Cakle

Areál leží v bezprostřední blízkosti cyklostezky vedoucí krásnou krajinou podél Tiché Orlice z Ústí nad Orlicí do Letohradu. Cyklostezka je díky svému profilu a povrchu vhodná také pro in-line bruslení. Cakle nabízí ubytování v turistické ubytovně (celoročně) nebo ve vlastním karavanu a stanu. V areálu se nachází volejbalové hřiště, ohniště, bufet a sociální zařízení. Součástí areálu je také půjčovna lodí, vodáckého vybavení, turistických a horolezeckých potřeb. Hosté dále mohou v areálu využít horolezeckou stěnu, dětské Tarzanovo hřiště, střelbu z luků, lasování, práskání bičem, slackline, chůzi na chůdách, a to včetně instruktorských služeb, nebo si půjčit kola a kolečkové brusle. Provoz bufetu v Cakli je každý den od 12, o víkendu od 10 hodin.

Oblíbeným programem je vodácký víkend na Tiché Orlici – sjíždění atraktivních úseků Tiché Orlice s přírodními meandry s doplňkovým variabilním programem (in-line, cykloturistikou, horolezectvím). Přeprava lodí a instruktorské služby jsou k dispozici po předchozí domluvě (více na www.cakle.cz).

Vodácké tábořiště v Cakli je během roku místem celé řady akcí, a to jak turistických, tak i kulturních. Na 27. července se připravuje Benátská noc. V sobotu 4. srpna bude areál patřit „Letnímu rockování v Cakli", v jehož programu zahrají hudební formace Street of Dreams, Non Idol, END – Existence Nové Doby, Morybundus Band a Dwě Dawki.

V pátek 17. a v sobotu 18. srpna bude pak Cakle patřit festivalu „Janouškovo Ústí alias Muzikanti v Cakli". Ve dvou dnech vystoupí mj. Marek Vojtěch, René Souček, Stráníci, Jarret, Slávek Janoušek & Luboš Vondrák, Justin Lavash, Petr Bende & Pavel Helan. Připraven bude také textový workshop s příchozími a Pohádka o písničce určená dětem, kterou uvede Divadlo Harmonika.