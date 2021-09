Starosta Sezemic Martin Staněk dodal, že město na obchvat netrpělivě čeká. Obává se, že po otevření dálnice D35 se doprava ve městě ještě zhorší. „Čím dříve bude obchvat hotový, tím pro Sezemice lépe,“ uvedl.

Panují totiž obavy, že dálnice obyvatelům Sezemic neulehčí, když nebude současně dokončený jejich obchvat. Trasa obchvatu SezemicZdroj: ŘSD

„Momentálně se vypracovává dopadová studie, která má objasnit, jak bude doprava po dokončení dálnice vypadat. Studie má být hotová v září,“ řekl opoziční krajský zastupitel Martin Kolovratník (ANO), podle kterého je obchvat Sezemic stejně důležitý jako dokončení dálnice.

Psali jsme již:

Východočeské muzeum v Pardubicích zpracovalo podle informací ŘSD archeologickou rešerži, která bude pokladem pro provedení záchranného archeologického průzkumu v trase obchvatu Sezemic.

Předpoklad provádění záchranného archeologického průzkumu je v termínu podzim 2021 - podzim 2022. "Byla podána žádost o povolení kácení, kácení proběhne samostatně před realizací stavby," dodalo ŘSD.

"V polovině června byl odevzdán koncept dokumentace pro provádění záchranného archeologického průzkumu, v srpnu je předpoklad vypsání soutěže na zhotovitele ZAV," informovalo ŘSD v červnu na svých stránkách.

ŘSD chce začít obchvat Sezemic stavět v roce 2023, výstavba potrvá dvě stavební sezony. Letos by již měl začít záchranný archeologický výzkum, v roce 2023 pak samotná výstavba obchvatu. Hotový by měl být podle plánů ŘSD v roce 2025.

Projeďte se již nyní, alespoň virtuálně, po obchvatu Sezemic ve videovizualizaci:

Zdroj: Youtube

V uplynulém roce Pardubický kraj realizoval projekty za minimálně miliardu a půl. „Po pravidelném příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) voláme každoročně a jsem rád, že již v září letošního roku nás ředitel SFDI Zbyněk Hořelica ujistil, že na příští rok počítá rozpočet fondu s částkou čtyř miliard pro kraje. To pro nás znamená, že můžeme pokročit v přípravě řady projektů,“ popsal hejtman Martin Netolický (3PK).

„Velkým tématem je pro nás poškození silnic nižších tříd, po kterých stavební firmy vozí materiál na a ze stavby dálnice. Rádi bychom nastavili plán na opravy těchto silnic,“ doplnil Kortyš.

Co se týče dálnice D35, ŘSD kraj ujistilo, že první úsek dálnice z Opatovic nad Labem do Časů otevře do konce letošního roku.

„V případě navazujícího úseku z Časů do Ostrova je stavba oproti původnímu plánu ve skluzu, a to z důvodu technologicky náročné a unikátní stavby mostu přes hlavní železniční koridor u Uherska,“ řekl Kortyš. Tento most se skládá ze dvou částí, které stavební firma buduje samostatně a až později je zkompletuje. Podle náměstka se jedná o zcela mimořádnou stavbu.