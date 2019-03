Daniel Dostrašil

správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.

Odpovím krátce – nevěřím. Proč by pátý den v týdnu a třináctý v měsíci (podle křesťanského kalendáře) měl být výjimečný? A měl by být stejně smolný i pátek 13. podle kalendáře židovského? Nebo Židé mají smůlu jindy? A co když Bůh jede spíš podle kalendáře muslimského? Nebo snad posílá Stvořitel smůlu na lidi v různé dny, podle jejich vyznání? Pak by na tom mohlo být ateistické Česko nejlíp…





Ludmila Marešová Kesselgruberová

středoškolská učitelka, Česká Třebová

Myslím, že příliš pověrčivá nejsem a nijaké zvlášť špatné zkušenosti s pátkem třináctého taky nemám. Když takový den nastane, docela mě baví a ledasjakou nevydařenou drobnost na něj svedu. A to je všechno.





Pavel Strnad

ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

Je to zvláštní situace, psát do Víkendové poroty ve čtvrtek 12., že nevěřím na pátek 13. Laskavý čtenář si to přečte v sobotu 14., a to už s autorem odpovědi může být leccos v nepořádku… Ale nikdy se mi nic nestalo, tak doufám, že to i tentokrát přežiji. Pověrčivý samozřejmě nejsem, nicméně ty důležité věci v pátek 13. udělat musím – vstát pravou nohou, trenýrky dát naruby, třikrát plivnout přes rameno, vypít odvar z kuny a nejít do práce:-)





Martin Vídenský

vlakvedoucí osobních vlaků, básník, Letohrad

Pověrčivý nejsem, na „pátek třináctého" moc nevěřím a nikdy jsem si na tento den nebral záměrně dovolenou. Smolným se, dle mého názoru, může stát kterýkoliv jiný den a stejně tak můžete mít v pátek třináctého štěstí. Spíš se mám na pozoru v určité dny (pátek, neděle, pondělí) v kombinaci s pořadovými dny mého turnusu. Vše se snažím řešit racionálně a s chladnou hlavou a rozhodně nechodím do služby podělanej předem…

