Víkendových porotců jsme se zeptali: Cítíte se být Evropany? Pokud byste měli hodnotit deset let členství Česka v EU, budou převažovat pozitiva nebo negativa?

DANIEL DOSTRAŠIL

správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.

Cítím se být součástí Evropy a cítil jsem se tak i před vstupem ČR do EU. Pro mě se Evropa otevřela, když se zrušila víza do západních zemí, když se otevřely hranice po 89. roce. Tehdy se celý národ shodl, že chceme do Evropy. A přestože zatím neplatíme eurem, jsme součástí Evropské unie, s jejími klady i zápory, s velkými příležitostmi i velkými svody. Životní úroveň většiny Čechů stoupla. Bojím se, že morálka a etika nestoupla. Máme co Evropě nabídnout a máme se od evropských národů co učit. Izolovanost a nacionalismus vnímám jako prohru, takže za mě – hodnocení 10 let s EU: pozitiva převládají.

LUDMILA MAREŠOVÁ

KESSELGRUBEROVÁ

středoškolská učitelka, Česká Třebová

Necítím. Evropanství je myslím poněkud umělý koncept. Zájmy a možnosti nás, Čechů, jsou dosti odlišné od zájmů Němců, Francouzů, Řeků… Neumím se ztotožnit s tím vším a nevím, jestli to vůbec jde, spíš ne. Pro členství v Evropské unii jsem před deseti lety ruku nezvedla. Dnes se mi přesto zdá, že nějaké výhody toto členství přineslo, třeba před dvěma lety novou muzejní budovu v České Třebové.





PAVEL STRNAD

ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

Být Evropanem v Králíkách vyžaduje opravdu hodně úsilí, ale celkově mám za to, že je dobře, že jsme členy Evropské unie. Ovšem nejen kvůli dotacím, tam máme naopak velké rezervy (špatné čerpání, podvody, korupce a narušení konkurenčního prostředí, podivné projekty aquaparků ve vesnicích bez vody apod.). Naše členství vnímám jako symbolické i praktické přihlášení se k základním hodnotám euroatlantické civilizace. A také – doufám – jako ochranu před rozpínavostí postkomunistického Ruska.

HANA CHVÁTILOVÁ

ředitelka ZUŠ Petra Ebena, Žamberk

Cítím a s radostí a hrdostí! Po letech prožitých v kleci a s touhou poznávat, cestovat a stýkat se s lidmi odjinud si to vše užívám. A respektuji i to, že v každém svazku se za přínos platí i jistým omezením. Známe to z manželství. Děsí mě jen narůstající administrativa a bojím se, aby nás, Evropany, nepohltila.

MARTIN VÍDENSKÝ

vlakvedoucí osobních vlaků, básník, Letohrad

V posledních letech se přikláním k euroskeptikům. Žádné ódy a hubu od ucha k uchu ode mě tedy nečekejte. Máme sice větší svobodu pohybu, mladí mohou daleko více využívat stipendijních studijních programů v zahraničí a máme zde otevřený trh. Na straně druhé zde máme neefektivní čerpání eurofondů, stále více mladých lidí bez práce, pozastavený růst kupní síly (spíše pokles) a unijní standardy ohledně ochrany spotřebitele přinášejí více komplikací než užitku. Stali jsme se nesvobodnou nesuverénní zemí, což jsme si v žádném případě nepřáli…

