Velká show, která je pro jeho koncerty typická se mu vymstila. Během svého koncertu spadl z pódia a poranil si hlavu. Návštěvníci koncertu se o zpěváka dlouho chvíli opravdu báli.

„Pardubice nikdy na vás už nezapomenu! To je jisté,“ uvedl Marek Ztracený na svém facebooku. Ztracený však ukázal, že je opravdový profesionál a koncert pro své fanoušky dohrál. Oblíbený umělec ještě v dalším příspěvku na sociálních sítích přímo z nemocnice ocenil práci doktorů.

„P.S. máte tu skvělou nemocnici a fakt milý personál,“ dodal. Speciální číslo, který zpěvák podle svých slov dlouho připravoval, už nikdy pro jistotu nezopakuje. Na závěr uklidnil své fanoušky vzkazem, že všechno je už dobrý.

Příznivci ihned jeho vzkazy komentovali. „Nejhorší speciální číslo, prosím už nikdy víc. Připadalo nám to jako věčnost než si promluvil do mikrofonu a to, že to pak odehraješ jako kdyby se nic nestalo a za uchem stékající krví a bolestí, jako neskutečný respekt,” komentoval událost jeden z fanoušků. Koncert se uskutečnil v rámci Restart tour v Pardubicích.