Návštěvnost památek v Pardubickém kraji ve správě NPÚ

2019 / 2020

Kunětická hora

34198 / 21441

Litice

11701 / 10450

Litomyšl

53292 / 26641

Slatiňany

10758 / 42679

Podle kastelána zámku Jaroslava Bušty je důvodů několik, nejen masivní propagace. „Zcela jistě tu nejvýznamnější roli hraje fakt, že byl zámek zpřístupněn po velké rekonstrukci, kterou Národní památkový ústav vedl ve Slatiňanech několik let. I s přípravami, například sběrem podkladů, projekčními pracemi a vlastní realizací to byl sedmiletý projekt, na jehož konci je pak vzorově obnovený památkově chráněný areál, v rámci naší republiky jeden z největších a urbanisticky velmi kompaktních,“ konstatoval kastelán. Výletům za památkami nahrávalo počasí a epidemiologická situace, lidé se zdráhali cestovat mimo republiku. Část návštěvníků sice odmítla prohlídky absolvovat s rouškou a raději se vydala jen prozkoumat exteriéry, skupinky o menším počtu turistů si je však vychutnaly o to lépe. „Zpětné reakce nám to potvrzují, z čehož mám upřímnou radost,“ uzavírá Bušta.

Ani kastelán Litic Dalibor Urban nepovažuje letošní sezonu za vysloveně ztracenou. „Pro hradní zříceniny zas až tak zlá nebyla. Sice jsme měli na jaře poměrně dlouho zavřeno a v květnu a červnu k nám nejezdily školní zájezdy, na druhou stranu prázdniny dopadly velmi dobře. Nebyla ukrutná vedra, chodilo víc návštěvníků, pravděpodobně kvůli tomu, že byla omezená možnost cestování do zahraničí,“ konstatoval Urban.

Návštěvnost hradu je oproti loňsku nižší o zhruba deset procent. Podle Urbana se u zřícenin hradů jedná o obecný jev, turisty lákalo, že jsou spíše exteriérová než interiérová památka a dodržovat bezpečné vzdálenosti je mnohem snazší. Litice si lze také prohlédnout samostatně bez průvodce, areál hradu je relativně velký a skupinky se tak netvořily.

Covid odkládá opravy

Koronavirem zkrácená sezona se podepsala na příjmech Svojanova, nejnavštěvovanějšího hradu v Pardubickém kraji. „Nemůžeme rozšiřovat expozice, musíme očesat udržovací práce hradu. Odložili jsme spoustu oprav, třeba restaurování maleb v paláci, které mělo být letos dokončené a nebude. Na druhou stranu mě těší, že se snažíme co nejvíce, aby byl rozpočet hradu vyrovnaný, abychom se nedostali do minusu. To se nám zatím daří, ačkoliv jsme předpokládali, že bude hrad otevřený až do konce sezony. Vypadá to, že už letos bohužel neotevřeme,“ řekl kastelán Svojanova Miloš Dempír.

Také Národní památkový ústav na Sychrově, který má na starosti správu památek v Pardubickém kraji, musel měnit plány. „Samozřejmě, že je tato doba složitá pro všechny, nejenom kulturní instituce Museli jsme zrušit a omezit doprovodné akce, na prohlídkách platily přísné bezpečnostní pokyny. Sezona začala později a ukončena byla dříve, což mělo dopad například na externí průvodce, jejichž služby jsme již nevyužili a další externí spolupracovníky,“ ohlédla se za komplikovanou sezonou mluvčí správy Lucie Bidlasová.

Povinná údržba objektů i areálů pokračuje, ovšem za podmínek odpovídajících současné situaci. „Může dojít ke zpoždění určitých typů prací, a to z důvodu například karantény dotčených pracovníků, nebo i nedostatku potřebného materiálu,“ uvedla mluvčí.

Zásadní investiční akce, jako je například obnova Kunětické hory, ohroženy nebyly, protože velké akce jsou realizovány ve chvíli, kdy jsou na ně přiděleny finance. Letos se památkářům podařilo ukončit práce na statickém zajištění a konzervaci východního křídla hradu Litice, dokončena byla kompletní rekonstrukce Slatiňan, pokračuje oprava zdi Francouzské zahrady u litomyšlského zámku. Památkový ústav v Litomyšli financuje ze svých zdrojů i přípravu nových památkových okruhů. Zda bude možné realizovat všechny plánované akce není jisté. „Otázkou je samozřejmě výše rozpočtu v příštím roce, ale to v tuto chvíli nikdo nevíme,“ dodala Bidlasová.