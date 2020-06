Zachraňovat vesnické prodejny pomáhají i krajské dotace. Ač hejtmanství předpokládá propad v daňových příjmech a bude muset šetřit, rozpočtové škrty se provozovatelů obecních prodejen týkat nebudou. Před pár dny schválili krajští radní, že kraj mezi 98 žádostí rozdělí víc než pět milionu korun.

Některé obce provozují prodejnu potravin samy, třeba Jehnědí. Podle starosty Milana Myšáka jde o prospěšnou a mezi místními úspěšnou službu. „Bez prodejny by to nedávalo smysl. Během koronadoby prodejně stouply tržby. Lidé nemuseli nikam cestovat, navíc jsme těm starším nabídli, že jim zajistíme odnos nákupu z prodejny domů. Fungovalo to velice dobře,“ konstatoval Myšák. Některé vesnické prodejny se potýkají se zajištěním personálu, v Jehnědí si poradili. Prodavačka je na půlúvazek zároveň i zaměstnankyní obecního úřadu. Podle starosty se s krajskými dotacemi daří prodejnu udržet bez potíží a doufá, že to tak bude pokračovat i v příštích letech.

Vlastní prodejnu provozuje i Přívrat. „Snažíme se, aby především starší občané nemuseli spoléhat na své příbuzné a mohli si v prodejně zajistit základní potraviny, ale také hygienické či další potřeby. Jdeme cestou prodeje kvalitních a tradičních regionálních potravin, od výrobců, které naši lidé znají a které se snažíme prodávat za přijatelné ceny,“ uvedl starosta Přívratu Jan Stránský.

Další dotace míří do Pastvin. „Vesnické prodejny jsou jednoznačně potřeba, to bylo jasné už před koronavirem. Ta koronavirová situace to jen jednoznačně potvrdila,“ podotýká starosta obce Ladislav Škůrek a dodává, že vedle ekonomické úspěšnosti je třeba vnímat také jejich společenskou prospěšnost. „Možná jste se s tím už setkali, že starší člověk, i když by mu měl kdo nakoupit, si chce nakoupit sám. Jde mu také o to komunikovat s okolním světem. Obvykle říká: ‚Teď nevím, co potřebuji, ale až budu v krámě, tak zjistím, na co mám chuť‘. I když vám obchod nabídne, že si zboží můžete objednat po internetu a oni vám ho přivezou, starší generace preferuje způsob nakupování po staru,“ dodává Ladislav Škůrek.

Pardubický kraj podporuje obecní prodejny od roku 2009, objem dotací se neustále zvedá. „V minulém roce jsme podpořili 85 žádostí, v roce 2018 to bylo 69 žádostí. Považuji za správné a potřebné zajistit obslužnost obcí a místních částí do 500 obyvatel, což potvrzují obyvatelé i starostové na území celého našeho kraje,“ uzavírá krajský radní Václav Kroutil.

Prodejny podpořené dotací



Chrudimsko: Bořice, Bousov, Klešice, Kočí, Krouna, Libkov, Ostrov, Pokřikov, Řestoky, Studnice, Tisovec, Vápenný Podol, Vojtěchov, Všeradov, Vysočina, Vyžice



Pardubicko: Borek, Bukovka, Dubany, Choteč, Chýšť, Jankovice, Labské Chrčice, Rohoznice, Sopřeč, Sovolusky, Strašov, Svinčany, Svojšice, Tetov, Turkovice, Uhersko, Vlčí Habřina, Vyšehněvice



Svitavsko: Bělá u Jevíčka, Bezděčí u Trnávky, Bohuňov, Březina, Březinky, Budislav, Desná, Dětřichov, Dětřichov u Moravské Třebové, Horní Újezd, Chmelík, Chotěnov, Chotovice, Chrastavec, Jarošov, Lavičné, Linhartice, Makov, Malíkov, Mikuleč, Nedvězí, Nová Sídla, Nová Ves u Jarošova, Rozhraní, Slatina, Stašov, Svojanov, Študlov, Vidlatá Seč



Orlickoústecko: Albrechtice, Běstovice, Cotkytle, Čenkovice, Česká Rybná, České Petrovice, Džbánov, Hejnice, Helvíkovice, Horní Heřmanice, Hrušová, Javorník, Jehnědí, Kameničná, Klášterec nad Orlicí, Koldín, Krasíkov, Lubník, Mostek, Orlické Podhůří, Oucmanice, Pastviny, Petrovice, Plchovice, Podlesí, Přívrat, Řepníky, Řetůvka, Seč, Skořenice, Svatý Jiří, Újezd u Chocně, Velká Skrovnice, Voděrady, Žampach