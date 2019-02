Pardubický kraj, Litomyšl - Změna v dopravě čeká v srpnu na chodce i cyklisty v Litomyšli. Vzniknou společné stezky pro pěší i kolaře.

Ilustrační foto | Foto: Deník/archiv

Cyklisté nemají na chodníku co dělat, ale na frekventovaných silnicích je to mnohdy bezpečnější a kratší. „Chceme označit některé úseky chodníků, aby na nich mohli jezdit i cyklisté. Pro chodce se nic nemění. Jedná se o místa, kde je to možné, například na nadchodu u zetešky,“ uvedl místostarosta Josef Janeček. Zatím půjde o zkušební provoz a uvidí se, jak půjde oboje skloubit. „Všechny úseky budou opatřeny dopravními značkami,“ podotýká Pavel Jiráň z odboru místního hospodářství litomyšlské radnice. Na některých chodnících musí ale kvůli bezpečnosti cyklistů vyměnit mříže kanalizace.

Nové dopravní značky a cyklisty potkají lidé v Litomyšli na nadchodu u zahradnické školy, v okolí supermarketů Billa a Albert a také na komunikacích okolo Nového kostela Církve bratrské.