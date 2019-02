Pardubický kraj, Svitavsko /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ Veletrh sociálních služeb se konal ve svitavské Fabrice potřetí.

Jeho cílem je zvýšit povědomí široké veřejnosti o poskytovaných sociálních a souvisejících službách ve městě Svitavy a prostřednictvím široké nabídky vystavovatelů zviditelnit sociální služby, které jsou potřebnou součástí života ve městě. Návštěvníci akce se mohli seznámit nejen se službami, které jsou určeny všem generacím, ale také s výrobky firem, které propagují zdravý životní styl.

Do Bořin po nové cyklostezce

Polička - V letošním roce se podařilo zprovoznit už druhou cyklostezku. Na jaře byl položen nový asfaltový koberec na trase Polička - Modřec. Nová cesta do Bořin měří 2,2 kilometru a je 2,5 metru široká. „Výstavba stála šest milionů korun a pětaosmdesát procent z ceny bylo hrazeno z dotace,“ sdělila Naděžda Šauerová, tisková mluvčí Poličky. V plánu je výstavba další důležité cyklostezky, ta povede z Poličky na Borovou. Zde však město vyjednává s vlastníky pozemků. Zároveň je potřeba vše dojednat s Českými drahami, protože v daném místě je trať.

Tyršovou ulicí neprojedete

Moravská Třebová - S dopravními komplikacemi musí ve městě počítat řidiči na ulici Tyršova. Ta je neprůjezdná. Rezidenti mají vjezd povolen, nesmí zde však parkovat. Důvodem uzavírky je rekonstrukce vodovodního řadu a přípojek s následnou opravou komunikace a chodníků. Ulice je uzavřena v obou směrech. Dopravní omezení potrvá až do konce listopadu. Obousměrná objízdná trasa, která je vedena ulicemi Sluneční, Lanškrounská a Nádražní, není vyznačena přechodnými dopravními značkami. O případné úplné uzavírce se lidé dozvědí předem.

Nový chodník v Parku Patriotů

Svitavy - Město Svitavy pokračuje v rozšiřování Parku Patriotů. Nově vznikne šotolinový chodník, který návštěvníkům zkrátí cestu parkem do Vodárenského lesa. Současně se tím sníží riziko střetu chodců s cyklisty. Chodník povede od geoexpozice až k mostku přes Ostrý potok. „Bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Dodavatel si převzal staveniště, na vybudování chodníku má dva měsíce,“ upřesňuje tisková mluvčí města Zuzana Pustinová. Hotovo by podle ní mělo být kolem sedmého listopadu. Náklady na výstavbu činí přes milion sto tisíc korun. V příští roce město plánuje další rozšíření Parku Patriotů. Vzniknout by zde měla nová naučná stezka Věk Země.

Výherkyně Deníku

Svitavsko - Nový iPhone má svého majitele. Výherkyní letní soutěže Cestování s Deníkem o nejlepší fotografii se stala paní Zdena Sedláková z Rohozné u Poličky. Blahopřejeme.