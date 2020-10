„Jinak máme na některých odděleních na Svitavsku a Pardubicku několik pozitivních zdravotníků. Myslím si ale, že v nemocnicích vše zvládají a upravují chod oddělení podle svých potřeb,“ uvedla krajská epidemioložka Olga Hégrová. V Pardubickém kraji jsou mimo jiné ohniska covidu-19 ve školských zařízeních, jde o mateřské a základní školy. „Připravujeme uzavření školy ve Vítějevsi a je uzavřena školka v Čisté,“ dodala Hégrová.

Ve Vítějevsi zůstane celá škola zavřená do 18. října. „Žáci školy nemusí absolvovat odběry a testy. Jestliže by rodiče během této doby pozorovali u svých dětí příznaky onemocnění, kontaktují dětského lékaře a budou se řídit jeho pokyny,“ informovalo vedení školy na svém webu. Od dnešního dne jsou zavřené v celém kraji střední školy. Podle hygieny je to logické. „Od tohoto kroku si slibujeme snížení migrace osob v kraji a okresu, sdružování mládeže na internátech a uleví se také v autobusové i železniční dopravě. Předpokládáme, že mládež omezí volnočasové aktivity a tím nebudou tolik v kontaktu,“ vysvětlila epidemioložka.

Od začátku epidemie evidují hygienici v Pardubickém kraji 31 úmrtí. V posledním týdnu zemřelo sedm osob ve věku nad 65 let.