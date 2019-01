Janské Lázně - Moderní rehabilitační přístroje jsou pro malé pacienty velkou nadějí na zlepšení stavu.

Ve Vesně pomáhají děti léčit roboti

Je to sice jako ze sci-fi filmu, ale při léčbě a terapii dětských pacientů úřadují v léčebně Vesna robotické přístroje. A pomoc je to opravdu veliká.

Státním léčebným lázním se podařilo získat moderní techniku a další vybavení díky projektu, podpořenému granty z Norska. Přístroje umožňují poskytovat terapii dětem s postižením, jež si do života přinesly už z období před porodem a krátce po něm. Zástupcům ministerstva zdravotnictví a novinářům ukázali ve čtvrtek novinky lázeňští odborníci v čele s ředitelem Rudolfem Bublou. Sledovat postupy rehabilitační a léčebné péče, která se odehrává za přítomnosti přístrojů, připomíná výcvikové pracoviště NASA před startem raketoplánu. Ale pacientům postupy zjevně vyhovují a hlavně: výrazně a rychle zlepšují jejich stav. Elektroléčebný vakuový přístroj Extremiter léčí otoky končetin pacientů. Malá pacientka před očima hostů vkládá do přístroje poškozenou ruku a terapeut může na displeji sledovat, jak se při proceduře okamžitě zlepšuje průtok krve.

Robotické přístroje jsou již v plném vytížení. Například ergoterapeutka navléká robotickou prstovou ruku s názvem Gloreha čtrnáctiletému Lukáši Šnoblovi.

ERGOTERAPIE

Kolíčky s kabely vedou k ovládacímu panelu. Chlapec připomíná střihorukého Edwarda ze stejnojmenného filmu. Simulované pohyby ruky přenášejí podněty do mozku. A to i při léčbě prací, kdy ruka vytahuje připravené kolíky. „Dříve jsem se léčil v Košumberku, ve Vesně jsem prvně. Věřím, že mi ergoterapie i další procedury pomohou," říká chlapec, který se v Janských lázních dává do kupy z obtíží po vrozené mozkové obrně. Problémy zvládá statečně a aktivní přístup k životu se mu nedá upřít. I s absencí jemné motoriky například vášnivě hraje golf, a to nejen v domovské Polici nad Metují. Už si zajel i do nedalekého mladobuckého Grund Resortu. Z dalšího vybavení rozhodně upoutává pozornost robotický systém Erigo. Polohovací stůl pomáhá uvést pacienta do vertikální polohy. Pak mobilizuje pohyb jeho dolních končetin. „Jsme moc rádi, že Vesna ustála boj, který se tady před lety rozhořel o její existenci," vyjadřují se vesměs rodiče malých pacientů, kteří na zdejší odbornou péči nedají dopustit. Vesna staví děti zkrátka na nohy a vrací je do života v pohybu. „Od zahájení projektu, který právě představujeme, se zvýšil počet léčených dětských pacientů o osm procent," konstatuje primář dětské léčebny Vasil Janko a dodává, že kapacita Vesny je do konce roku vytížená. O kvalitách léčebných postupů se přesvědčují i zástupci ministerstva zdravotnictví.

DALŠÍ VYBAVENÍ

Díky projektu, jehož náklady přesahují 7,5 milionu korun, jsou ve Vesně do života zdárně uváděny nejen robotické přístroje. Dvacet dětských postelí disponuje novými antidekubitními matracemi a součástí projektu jsou přebalovací pulty a speciální krmící židle. Lázně též díky projektu mohly zaměstnat klinickou psycholožku.