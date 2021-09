Vánoční stromeček to nebyl. Policejní auto v Dobrušce vezlo na střeše konopí

/FOTO/ Rozruch způsobil v neděli policejní vůz projíždějící Dobruškou, tedy hlavně neobvyklý zelený náklad na jeho střeše. "Šli jsme kolem s kolegou a on povídá, hele, asi vezou vánoční stromeček. Já říkám, že to je nějak brzo, a ono to bylo na té střeše konopí. Lidé se tam sbíhali a fotili," říká Pavel Štěpán, který také stihl pořídit několik fotografií.

Z Dobrušky. | Foto: Pavel Štěpán

"Hlídka obvodního oddělení Dobruška při objasňování případného protiprávního jednání zajistila v neděli 26. září tři kusy rostliny konopí o výšce přesahující až 2,5 metru. V rámci neodkladných úkonů na místě také zajistila podezřelou osobu k následnému podání vysvětlení. Pro bezpečnost této eskortované podezřelé osoby, ale i samotných policistů, hlídka tuto velmi aromatickou sklizeň důkazního materiálu převážela nestandardně tímto způsobem na střeše vozidla," vysvětlila policejní mluvčí Magdaléna Vlčková.



