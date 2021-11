Vánoční ozdoby z Mrákotína se inspirují pohádkou Tři oříšky pro Popelku

/FOTOGALERIE/ Rodinná firma Koulier manželů Šrámkových vznikla na Oflendě v Mrákotíně na Chrudimsku teprve v září, kdy nahradila zaniklou továrnu v Horním Bradle, ale už našla své místo na slunci. Úspěšně dobývá trh s ručně vyráběnými a foukanými vánočními ozdobami. Jak ukázal den otevřených dveří, lidé mají o jakékoliv variace i tvary ozdob obrovský zájem. Na každý rok jsou oznamovány trendy barev, do kterých by se mohly stromečky zahalit. Letos by to měla být červená a zlatá. Ale velmi zajímavá je i novinka inspirovaná vánoční pohádkou Tři oříšky pro Popelku.

Pod rukama šikovných foukačů a malířek vznikají krásná ručně vyráběná dílka. | Foto: Deník/Romana Netolická

"Přáli jsme si připravit něco nadčasového, a tak jsme se rozhodli pro témata ryze česká. Jsou to například vlastenecké perníčky v barvách naší trikolóry a také motivy českých pohádek. Jako námět pro pohádkový strom může být třeba stromeček Tři oříšky pro Popelku, kde jsou, kromě ozdob v podobě tří oříšků, rovněž ozdoby v barvách šatů, které Popelka v průběhu filmu oblékla,“ uvedla obchodní ředitelka Kateřina Šrámková. Kolekce První oříšek neboli Myslivecká jsou sametové tóny, lesní motivy, zvířátka, peří a šišky. Kolekce Druhý oříšek neboli Plesová působí lehounce jako závoj, kterým měla Popelka zahalený obličej na zámeckém plese. Je růžovomodrá s peříčky a dominují jí něžné labutě a ptáčkové v růžových tónech. Doplňují ji modré baňky s kašmírovým vzorem. Psali jsme: Nový podnik Koulier obnovil na Chrudimsku výrobu skleněných vánočních ozdob V Čechách prvním vánočně ozdobeným stromkem překvapil své přátele při dobročinném dýchánku ve svém domě na Čertově vršku v Libni v roce 1812 ředitel Stavovského divadla Johann Karl Leibich. První foukané vánoční ozdoby se u nás začaly vyrábět ve 40. letech minulého století, a to v Jizerských horách ve sklárnách v Antonínově. Foukání skleněných koulí je specifický druh sklářského řemesla. Kolekce Třetí oříšek čili Svatební vyvolává představu zasněžené pláně, po které Popelka cválala na koni v závěru filmové pohádky. Je sametově bílá s modrými akcenty, nechybí v ní špice jako korunka a bílé labutě s náhrdelníky. Ke každému cyklu existují krásné tři oříšky na zelené stužce a zvonečky, protože když zazvonil zvonec, byl pohádky konec. K těmto prvním kolekcím doplnily šikovné ruce z firmy Koulier ročníkové kolekce v klasických barevných kombinacích: bílo-zlatá, červeno-zlatá a červeno-bílá. V Horním Bradle skončila kvůli covidu výroba vánočních ozdob, prodejna zůstává V týmu na Oflendě foukači denně vyrobí až 150 ozdob a malíři jich ozdobí kolem osmi stovek. Většinou jde o pracovníky, kteří v minulosti tvořili kolektiv dnes již zrušené výroby vánočních ozdob v Horním Bradle. V této obci ale byla díky novému majiteli objektu zachována v první patře prodejna.