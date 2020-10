„Plánovat můžeme, ale…,“ říkají pořadatelé kulturních akcí. Nikdo neví, jestli budou koncerty v listopadu nebo adventní akce.

„Doufám, že třeba v listopadu už budou hudební vystoupení povolená, protože máme operní recitál české divy, která udělala speciální program pro Tylův dům v Poličce. Opravdu je těžké předjímat situaci dopředu. Třeba koncert Jana Smolíka a jarních muzikálů přesunujeme už počtvrté. Počtvrté! To je strašné. Už jen jedno přesunutí za normálních okolností je katastrofa,“ říká ředitel Tylova domu v Poličce Petr Cuper.

Dveře zůstávají zavřené také u Východočeského divadla Pardubice. Do 3. listopadu nehraje, ale bohužel zatím ani nezkouší. „Několik členů uměleckého souboru i zákulisního personálu mělo pozitivní testy na covid-19 a další zaměstnanci následně skončili v preventivní karanténě,“ uvedl mluvčí pardubického divadla Radek Smetana.

Lidé tak mají v ruce vstupenky a doufají, že se na představení nebo koncert dostanou po skončení pandemie koronaviru. „Diváci stále ještě zůstávají, ale ani to nemusí být napořád, bojím se, že časem hladu po kultuře ubude. Zatím ale všechny vstupenky u nás platí. Diváci se nemusí bát, že o něco přijdou,“ dodává Cuper. Zatím nebude nikoho ze zaměstnanců ani propouštět, ale jedním dechem dodává, že to je jen díky velké podpoře města Polička a Pardubického kraje. „Bez nich bychom se položili, to bychom neustáli,“ podotýká ředitel Tylova domu.

Lístky na představení mají i diváci pardubického divadla. „I přes nastalé restrikce a nutná omezení je však za zvýšených bezpečnostních opatření otevřený předprodej vstupenek. Právě probíhá prodej a obnovování sezonního předplatného,“ říká Smetana.

Otazníky nad vánočními akcemi

Velký otazník visí nad tradičními vánočními akcemi. V muzeu ve Svitavách program na Vánoce chystají, ale zda se uskuteční, není jisté. „První adventní neděli má být vernisáž vánoční výstavy, kdy zpřístupníme druhou část svitavského pohyblivého betlému. Připravujeme výstavu historických vánočních ozdob a dalších betlémů,“ říká Blanka Čuhelová ze svitavského muzea. Pro tradiční akci v muzeu, na kterou chodí okolo dvou tisíc lidí, chystají alternativu na muzejní zahradě. „Nepočítáme s tak velkou návštěvností jako v minulých letech. Ale chceme, aby lidé věděli, že akce připravujeme,“ dodává Čuhelová. Pokud se muzea neotevřou, zpřístupní svitavští muzejníci vánoční výstavy v on-line podobě.