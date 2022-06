Některé krajkářky vzaly poprvé paličky do ruky ještě v předškolním věku a další bohaté zkušenosti nabraly v místní Krajkářské škole. Věkový rozdíl mezi jejími nejmladšími a nejstaršími žačkami je téměř osmdesát let.

"Máme to tu věkově pestré. Chodí k nám holčičky od druhé třídy, třeba jen na hodinku, aby je to neodradilo. A nejstarší paní je asi 86 let, dojíždí až z Hradce Králové.

Už 17. ročníkem Mezinárodních krajkářských slavností ožije od pátku 24. do neděle 26. června Vamberk. Nabídnou výstavy či módní přehlídky.

Máme celkem kolem devadesáti dospělých a kolem padesátky dětí. Paličkuje tady i jeden muž. Jsme rádi, že se po covidu lidé vrátili. Spousta dětí teď odejde, jsou v deváté třídě, ale doufáme, že přijdou zase další, aby se zachovala tradice, " říká učitelka Krajkářské školy Jana Langová.

Krajkářky čerpají náměty z přírody

Škola se bude na nadcházejících Mezinárodních krajkářských slavnostech opět prezentovat novými návrhy ředitelky Miroslavy Šustrové a Jany Langové. Život jejich návrhům vdechly žákyně i samy autorky.

"Inspirovaly jsme se přírodou - květinami, stromy, listy. Pak návštěvníkům představíme historické krajky, rekonstrukce starých historických vzorů, které kolegyně překreslila a zároveň i realizovala. Zdejší výstavu budeme mít doplněnou o krásné umělecké výrobky - soustružené dřevo od Lukáše Dusílka, je hezky sladěné s krajkami, k vidění budou prostorové květiny. Módní přehlídka se uskuteční v sobotu a neděli od 11 hodin v Městském klubu Sokolovna a naše děvčata budou předvádět velké paličkované práce jako šperky, límce, šály či klobouky," zve Langová.

Muzeum krajky Vamberk představuje od července dosud nevystavené nové krajky

Na další módní přehlídce už v pátek večer v Muzeu krajky se pochlubí svými pracemi studenti Vyšší odborné školy textilních řemesel a Střední umělecké školy řemesel v Praze. Na různé výstavy pak bude od pátku do neděle lákat jak muzeum, tak Krajkářská škola, sportovní hala, Městský klub Sokolovna, radnice, knihovna a dokonce také kostel svatého Prokopa.

Za své přízvisko město krajky Vamberk vděčí především Magdaleně Grambové rozené Reichlin von Meldegg († 24. 7. 1671 Vamberk), která sem toto umění v 17. století z belgických Flander přinesla a rozšířila mezi své poddané jako robotní povinnost. Alespoň taková je verze příběhu, která vešla do všeobecného povědomí. Nebo to bylo trochu jinak? Nejen to měl odhalit projekt, který inicioval uznávaný archeolog Bohumír Dragoun.

Ve Vamberku se paličkovalo už dříve. Magdalena sem pak přinesla umění vláčkové krajky, s níž se sřejmě seznámila při svých cestách s manželem, který byl vojákem. Sama z belgických Flander nepocházela, pravděpodobně se narodila u Bodamského jezera ve Švýcarsku," říká předseda Spolku přátel historie Vamberka Vladimír Sodomka.

Zajímavým zpestřením bude páteční komponovaný pořad věnovaný zakladatelce krajkářství na Vamberecku Magdaleně Grambové. Ta v něm ožije od 19 hodin na zahradě Muzea krajky. Provede jím archeolog Bohumír Dragoun a vystoupí divadelní spolek Zdobničan a skupina historického šermu Corporal.

Jak vůbec Magdalena Grambová vypadala, se veřejnost dozvěděla teprve letos na jaře. Rekonstrukce podoby Magdaleny Grambové, jejíž mumie se dochovala, byla součástí projektu, do něhož se zapojili odborníci z několika vědních oborů, ale i amatérští badatelé. Přímo pro záměr navrácení tváře jedné z nejvýznamnějších zdejších osobností byl přitom osloven jeden z největších odborníků na světě - Cicero Moraes z Brazílie. Ten v České republice už na několika podobných projektech pracoval. Vracel tvář prvním panovníkům z pražského hradu a několika našim světcům.