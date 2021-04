Orlický deník ve spolupráci s východočeskou redakcí Pamětí národa vzpomíná na významné regionální osobnosti, které nás v roce 2020 opustily.

Nezapomeňme na osobnosti našeho regionu | Foto: Paměť národa

Jarmila Halbrštátová, roz. Kaplanová

Jarmila Halbrštátová, roz. Kaplanová, Zdroj fotografie: Paměť NárodaZdroj: Deník/Karolína VelšováNarodila se 7. dubna 1924 v Ústí nad Orlicí. Rodiče odjeli za prací do Sovětského svazu a s nimi i malá Jarmila. Měla ale československý, tudíž protektorátní pas, proto ji zatkli a odvezli do internace v Rostově a Moskvě. Z posledního místa zatčení, kterým byl gulag v severozápadním Kazachstánu, ji propustili v roce 1942. Okamžitě vstoupila do československých jednotek a později se sama zúčastnila bojů o Sokolovo, Kyjev, Bílou Cerkev a o pravobřežní Ukrajinu. Po druhé světové válce absolvovala letecký kurz a sloužila jako instruktorka bezmotorového létání v Brně. Už v roce 1946 demobilizovala a později pracovala jako účetní. Důchodový věk strávila v Moravské Třebové. Zemřela 2. prosince 2020.