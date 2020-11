„Vše kontrolujeme v rámci výkonu služby. Porušení jsme zaznamenali, konkrétní jednotlivosti ale nelze říci, protože podrobné statistiky nevedeme. V září jsme provedli 2896 kontrol, zjistili jsme porušení mimořádných opatření v 17 případech. Šestnáct jsme jich vyřešili domluvou a jedno porušení jsme oznámili správnímu orgánu. V říjnu už to bylo 15377 kontrol, porušení opatření evidujeme ve 219 případech. V 53 případech jsme zjistili porušení krizového opatření vlády,“ uvedla policejní mluvčí Markéta Janovská. Na začátku listopadu už mají policisté v dokumentech 2299 kontrol a stihli udělit za porušení opatření několik pokut.

Klid v ulicích

Lidé z regionu ale hlásí, že v ulicích je klid. „Když se někdy opozdím v práci a vracím se kolem té deváté, v ulicích není ani noha. Skoro se bojím, je to město duchů,“ řekl Petr Král z České Třebové.

Podobně to vidí i strážníci v Chrudimi. „Chrudim je v podstatě v noci mrtvé město. Po 21. hodině jde jenom o jednotky případů. Potkáváme především pejskaře, to je v pohodě. Když někoho vidíme, tak se zeptáme, kam jde. Většinou šlo o opožděný návrat z návštěvy od příbuzných nebo že déle čekali na taxík. To jsme řešili vždy domluvami,“ konstatoval vrchní strážník Městské policie Chrudim Lukáš Dvořák.

Strážníci kontrolují nošení roušek a další opatření během celého dne. I oni udělili pokuty, ale ne za roušky. „Sem tam řešíme nějaké popíjení na veřejnosti, hlavně s bezdomovci nebo problémovými osobami. Pití alkoholu na veřejnosti je nejčastější problém. Tam může být pokuta až deset tisíc korun, ale tolik rozhodně nedáváme,“ dodal Dvořák.

Klid je podle starosty Davida Šimka i ve Svitavách, kde před časem strážníci řešili nenošení roušek, ale i to se už změnilo.