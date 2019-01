Litomyšl – Na Bílou sobotu mohli zájemci poprvé zavítat do nově otevřeného Muzea domečků, panenek a hraček, které se nachází na zámeckém návrší v Litomyšli.

Ilustrační fotografie | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

Muzejní expozice navazuje na úspěšné výstavy na zámku.

Podle pověstí se na Velký pátek otvírají skály a vydávají své poklady. Během letošního Velkého pátku 29. března se však v Litomyšli neotevřely skály, ale nové Muzeum domečků, panenek a hraček sběratelky lékařky Dobromily Filové. Nachází se v bývalé prodejně Kubík na Jiráskově ulici naproti zámeckému pivovaru.

Majitelka expozice a provozovatelka muzea, ale také známá litomyšlská pediatrička DOBROMILA FILOVÁ přiblížila nápad otevřít ve Smetanově rodišti nové muzeum. Prozradila také, co mohou návštěvníci vidět a co pro ně chystá.

Muzeum jste umístila na zámecké návrší. Byl to záměr, nebo jen náhoda?

Když jsem se rozhodla vybudovat ze svých sbírek muzeum, našla jsem inzerát o pronájmu. Majitelé domu nám vyšli maximálně vstříc, za což jim ještě jednou moc děkuji. Až na nadměrnou vlhkost jsou prostory pro muzeum téměř ideální – na zámeckém návrší, staré místnosti s klenutými stropy, v přízemí, bezbariérový přístup, parkoviště…

Co vás vedlo k tomu otevřít v Litomyšli muzeum?

Již dlouhou dobu sbírám různé suvenýry z cest, na nichž si také pořizuji panenky v typickém oblečení jejich země. Jsou vystaveny ve vitríně Z národů ač jsme různých. Hlavně ale miluji panenky, které jsem si potajmu kupovala, a také doplňky k nim. Skoro padesát let sbírám Barbie. Před patnácti lety jsem navíc objevila kouzlo porcelánových panenek, kterému jsem propadla. Při shánění panenek na internetu mě uchvátily i domečky. A byla jsem ztracená. Před dvěma lety jsem se rozhodla panenky vystavit společně s kamarádkami paní Sládkovou a Zborníkovou na zdejším zámku. Loni jsem uspořádala výstavu domečků. Pak ale vyvstala známá otázka „Kam s nimi?" Pilně jsem proto navštěvovala muzea hraček doma i v zahraničí. Po návštěvě Norimberku a muzea v Sant Thomas v Rakousku jsem se rozhodla, že by něco takového slušelo i Litomyšli.

To ale jistě nebyla lehká věc. Koho jste přizvala?

Na budování muzea se podílí nejvíce můj partner, Jan Koukol, který zajišťuje technické práce, od sanace mokrých zdí, malování, dopravy vitrín, topení, osvětlení a hlavně financování těchto prací. Pomáhají snachy, vnoučata, synové, zkrátka zneužívám celou rodinu. Přizvala jsem ale také odborníky, jako designera Tomáše Pakostu, truhláře Schneidra, elektrikáře Jiráně a Pakostu, fotografku paní Lenku Filovou a stavební firmu.

A teď se zaměřme na samotnou expozici. Co vše návštěvník v muzeu uvidí?

V našem muzeu máme panenky od roku 1840 do dnešní doby společně s jejich domečky ze stejného období se zařízením – nádobí, květiny, panenky, jídlo, kočárky apod. Panenek, včetně obyvatelek domečků, máme kolem šesti stovek a domečků více jak sto. V muzeu bude rovněž průřez vývoje hraček a také hračky pro pány kluky – autíčka, vláčky, cirkus, kolotoče, nože a snad se jim zalíbí i obchody, školy a hospoda Veselka. Muzeum je především pro rodiny s dětmi, školy a školky, sběratele, milovníky starých věcí. Zkratka pro ty, kteří si chtějí vzpomenout na své dětství.

Je toho skutečně hodně. Čeho si ale nejvíce ceníte, na co jste pyšná, na co byste návštěvníky nalákala?

Nejvíce jsem pyšná na barokní zámek s kapelou a Mozartem, panenku v litomyšlském kroji a norimberskou kuchyňku. Nejraději mám ale panenky Haničku a Andulku a ložnici z mého dětství. Stejně tak jsem si oblíbila panenky od mé kamarádky a od ruského důstojníka.

Jak je samotná expozice koncipovaná? Bude se rozrůstat?

Expozice je opatřena popisky, štítky, je možnost si objednat komentovanou prohlídku. Máme i místnost pro malé občerstvení, hernu pro děti, fotosalon. Sbírku budeme samozřejmě doplňovat a obměňovat. Sbírám pořád, i když už mnohem méně. Musím nejdřív zaplatit dluhy, protože tolik peněz, co sbírka stála, jsem bohužel neměla.

Počítáte i s pořádáním akcí?

Chceme pořádat akce pro děti, soutěže, setkání se známými osobnostmi a odborníky ve sběratelství. Počítáme i s povídáním pro školy o nábytkových slozích, které se zobrazují v zařízení domečků. Budu umožňovat výstavu věcí jiných sběratelek.

Nebylo by pro takové muzeum vhodnější větší město? Není Litomyšl malá, co se týče návštěvnosti?

Litomyšl není malé město. Však víte, co říkal básník: „Jsme malí, slabí? Dosti těchto řečí. Jen ten sláb a malý jest, kdo malý chová cíl." Litomyšl je krásná, má spoustu památek a zajímavostí, žily v ní známé osobnosti, je na seznamu UNESCO. Co víc? Samozřejmě bude záležet na nás, jak se budeme prezentovat.

JANA BISOVÁ

Kdy zajít do muzea?

V sezoně je nové muzeum panenek a hraček otevřené od pondělí do soboty od 10 do 18 hodin. V neděli sem můžete zajít od 13 do 18 hodin. Mimo sezonu bude mít muzeum otevřeno podle zájmu návštěvníků, o svátcích potom po telefonické domluvě.