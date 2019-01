Pardubický kraj /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - První adventní neděle ve Svitavách patřila mnoha akcím. V městském muzeu byla zahájena výstava nejen mechanických betlémů. Na náměstí Míru pak na návštěvníky čekaly stánky nejen s tradičními vánočními pochutinami.

Následovalo rozsvícení vánočního stromu a odhalení letošního překvapení - dřevěného svitavského betlému v životní velikosti. Nedílnou součástí se také stala čertovská jízda.

Chrastečtí tanečníci zabodovali

Chrast - V neděli 3. prosince se konal v chrastecké sokolovně 36. ročník taneční soutěže Chrastecká korunka. Letos soutěžilo o nejlepší umístění čtyřiadvacet tanečních formací. Tanečníci přijeli z Prahy, Rychnova nad Kněžnou, Pardubic, Kolína, Přelouče, Chotěboře, Chrudimi a Chrasti. Tanečníci z domovské Chrasti obsadili dvě 1. místa a jedno 2. místo. Hlavní cenu starostky města Chrasti získalo vystoupení v podání místní skupiny Dráčků z dětské taneční školy (na snímku) s názvem „Čert a Káča“. „Cenu choreografům a vedoucím Jaroslavě a Jiřímu Havlovým předala starostka Martina Lacmanová. Děkujeme Městu Chrast a Pardubickému kraji za finanční podporu,“ dodala organizátorka soutěže Hana Černá.

Zimní sbírka Srdíčkové dny pomáhá vážně nemocným dětem

Pardubicko - Města Pardubice a Rybitví se zapojí do zimní sbírky Srdíčkové dny, která se letos uskuteční v tomto týdnu a jejíž výtěžek je určen na pomoc vážně nemocným dětem. Studenti Univerzity Pardubice budou nabízet k zakoupení plastová srdíčka, magnetky se zvířátky a barevné propisovací tužky, vše za jednotnou cenu 30 korun. Ti budou od pondělí do středy vždy od 11 do 13 hodin a ve čtvrtek od 11.30 do 13 hodin ve vestibulu Dopravní fakulty Jana Pernera.

Ve Včelákově rozsvítili vánoční strom i sochu svatého Jana

Včelákov - Ve Včelákově jsme 1. prosince zahájili období adventního předvánočního času na místě nejdůstojnějším, a to v kostele svaté Máří Magdalény. Tato dominanta naší obce je druhý největší kostel na Chrudimsku a jsem si jist, že to není jen po stránce fyzické, ale hlavně po stránce vnitřních výzdob či maleb.

Při této příležitosti zahájení adventu jsme se ještě dočkali naplnění jedné zrealizované myšlenky - osvětlení sv. Jana Nepomuckého na našem náměstí nejen po dobu sváteční.

O kulturní program se postaraly děti z místní základní školy, přijel i pěvecký sbor Bartoloměj z Bítovan, folklorní soubor Sejkorky a žesťové kvinteto Mrakotínka.